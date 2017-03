Vil ikke ha fett fra matlaging i vasken

Grunnen til oppfordringen er at fettet klistrer seg til rørvegger og legger seg i kummer. Det skaper mye ekstra arbeid for dem som har ansvar for å ordne opp.

– Folk klager på at de må betale så mye i kommunale avgifter, men slike ting kan føre til at vi trenger enda mer penger, sier driftsleder i Kristiansand ingeniørvesen, Kjell Einar Liane.

Kan gi oversvømmelse

Onsdag så han seg nødt til å sende ut en oppfordring til beboere i bydelen Hellemyr i Kristiansand. Der har fett som har gått i vasken, blitt et stort problem.

– Vi har oppdaget at det er skikkelig mye fett. Det er et gråbrunt, sleipt lag som har festet seg, sier Liane.

Beboerne oppfordres til å heller tørke av fettet med papir og kaste det i matsøpla. Ved å gjøre det, hjelper de både ingeniørvesenet og seg selv.

– Hvis rørene blir tette, vil det bli stopp på ledningsnettet. Da kan kloakk komme opp i boliger, sier Liane.

Han sier også at mye fett i rørene kan tiltrekke seg rotter.

På Hellemyr i Kristiansand kan man tydelig se et gråbrunt fettlag som har festet seg. Foto: Kristiansand ingeniørvesen

Slik kan du kvitte deg med fettet Ekspandér faktaboks Fett fra stekepanne: Tørk av fettet med tørkepapir og kast i matavfallet.

Større fettvolum, f.eks fra steik, pinnekjøtt eller smultgryte: La fettet avkjøle seg så det blir stivt, skrap ut og kast i matavfallet.

Fett som ikke stivner: Samle opp i tett emballasje, for eksempel en tom melkekartong, og lever til gjenvinningsstasjon. Skal leveres som farlig avfall.

Fett fra glass med fetaost o.l. Bruk oljen i salater eller i saus. (Kilde: Fettvett.no)

Sjelden det er fett som er problemet

Kristiansand ingeniørvesen er i gang med å spyle rørene i Kristiansand, men å komme gjennom et ledningsnett som er 120 mil langt, tar tid. Det kan ta flere år.

Ifølge Liane er det ikke så lenge siden det ble spylt i det aktuelle området på Hellemyr, og det er derfor han nå går ut med en oppfordring til beboerne.

Driftsleder Kjell Einar Liane, så seg nødt til å be beboerne om hjelp. Foto: Kjell Pedersen / NRK

Liane sier at det ikke er første gang ingeniørvesenet i Kristiansand ber beboere om hjelp, men at det er sjelden det er på grunn av fett. Som regel handler det om ting som ikke skal kastes i do.

Nå håper Liane at beboerne tar oppfordringen til etterretning, slik at de får bukt med problemet.