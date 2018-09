Vil hjelpe drept 19-åring hjem

19-åringen som ble drept i Trondheim mandag bodde på mottak på Hove i Arendal i 2015 og 2016, og vennegjengen i byen ønsker nå å gi kameraten en verdig begravelse i hjemlandet.

Pratet rett før drapet

Vennegjengen til Hashimi i Arendal har vært sterkt preget etter dobbeltdrapet som skjedde i Trondheim mandag, forteller 20 år gamle Ahmad Mansor som kjente den drepte svært godt.

– Han var som en bror for meg, og vi hadde mye kontakt, senest rett før drapet skjedde, sier Mansor.

Pengene strømmer inn til nettsida som er opprettet for å finansiere hjemtransport for Nasrat Hashimis kiste. Foto: NRK

Han forteller at det ikke var noe i hans siste samtale med kompisen som tydet på at noe var galt.

– Det er helt uforståelig, og det er vanskelig å ta inn over seg.

Mansor traff avdøde Hashimi i Oslo da begge kom fra Afghanistan i 2015. Da de ble plassert på mottaket på Hove i Arendal, utviklet det seg et sterkt brorskap mellom kameratene.

Kontakt med familien

Etter drapet tok Mansor kontakt med 19-åringens familie i Afghanistan, som hadde et sterkt ønske om å få kisten hjem.

– Familien har dårlig økonomi, men det betyr veldig mye for dem å få kisten hjem og en grav å gå til, forteller han.

Mansor tok kontakt med sin verge, Linda Askeland i Arendal, som satte i gang aksjonen etter støtte fra venner og verger i Trondhjem.

Innsamlingsaksjonen for å flydd kisten med den drepte 19-åringen til Afghanistan har tatt helt av, forteller Linda Askeland. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Det er fortsatt usikkert om norske myndigheter vil betale for en slik transport, så vi ønsker å sikre oss at kista kommer hjem til familien, sier Askeland.

Hun forteller at aksjonen som ble satt i gang tirsdag ettermiddag, har tatt helt av. Ett døgn senere nærmet det seg 100 000 kroner fra over 550 givere.

– Det har gått over all forventning, og det viser at folk har stor engasjement i forbindelse med en slik tragedie, sier hun.