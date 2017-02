Vil heve svømmekompetansen

Elever i fjerdeklasse må greie svømmekravene som er satt i læreplanen. Farsund kommune vil derfor tilby elever i tredjeklasse å bruke svømmehallen gratis på kveldstid i åpningstidene for å sikre seg at elevene blir flinkere til å svømme. Det er i tillegg til svømmeundervisningen som skolen tilbyr.

Kommunalsjef Tore K. Haus mener svømming er viktig for innbyggerne i kommunen.

– Vi har vann på alle kanter, vi er en halvøy. Vi ha verdens fineste strender og gode bademuligheter. Dersom noen skulle satse på svømming, så måtte det være oss, forteller Haus.

Kommunalsjef Tore Haus mener det er viktig å satse på svømmetilbud for skoleelever. Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK

Svømmekrav

For ett og et halvt år siden ble det innført kompetansemål i svømming for fjerdeklasse. Dermed er det målbart hvem som greier kravet. Haus tror de færreste elevene greier seg bare med svømmeundervisning på skolen. Han ber nå foreldrene delta mer aktivt.

– Ikke alle fjerdeklassingene kan nå det målet, tror Haus.

Han ønsker derfor at foreldrene går aktivt sammen om å bruke svømmehallen på kveldstid.

– Hvordan står det til med elevenes svømmeferdigheter?

– De er generelt gode, litt avhengig av hvor man bor i landet. Vi ser store forskjeller. Enkelte foreldre støtter ikke opp, de faller fra, noen kommer fra andre land og er totalt uerfaren i forhold til vann og svømming, sier Haus.

Vurdere spesialundervisning

Haus sier at kommune bør vurdere spesialundervisning for dem som ikke er så flinke i svømming.

– Det har ikke vært snakket så mye om spesialundervisning i svømming, men det bør vi vurdere i forhold til de elevene som ikke greier svømmetesten, mener Haus.

Skolen har ansvaret

Jan Kjensli i Norges Svømmeforbund er i utgangspunktet positiv til at Farsund tilbyr åpen og gratis svømmehall på kveldstid for tredjeklassinger. Men han mener skolen har ansvaret med at elevene greier kravet.

Jan Kjensli i Norges Svømmeforbund mener skolene har ansvaret for svømmekravet. Foto: Norges Svømmeforbund

– Det er i utgangspunktet positivt at kommunen gir et ekstra svømmetilbud på kveldstid. Men det er en utfordring at ikke alle foreldre greier å ta med barna på svømming om kvelden.

– Foreldre må jo hjelpe barn med lekser etter skolen. Er det ikke naturlig at foreldrene også hjelper til med svømming på kveldstid?

– Jeg mener at det da må være en god planmessig undervisning på skolen slik at elevene kan nå målet. Og ha en dialog med foreldrene. For eksempel tilvenning med vann i ansiktet kan skje i dusjen hjemme, mener Kjensli.

I dag er det ikke måltall på hvor mange elever som har greid kompetansemålet i svømming. Det tror Kjensli blir tilgjengelig etter 2017.