Vil ha sluttdato for oljeproduksjon

Professor i samfunnsøkonomi og tidligere Høyre-statsråd Victor D. Norman fra Risør skriver i en kronikk i DN at han ønsker en sluttdato for oljeproduksjon i Norge. Han lot seg ikke overbevise av argumentene i partilederdebatten under Arendalsuka, der de største partiene gikk inn for en «myk overgang». – Vi har tømt så mange karbonlagre at vår kapasitet for dårlig samvittighet for lengst er sprengt, skriver Norman. – Så når det gjelder sluttdato: Hva med i morgen?