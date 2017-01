– Vi vil arrangere dette nest siste, eller siste helga i juli. Stedet blir Narvika ved Søndeled, som er en stor vid bukt med helt stille vann og plass til flere hundre båter, sier Kristofer Torkildsen i Risør Events.

Det var nettavisen irisor.no som først fortalte om saken

Ideen kom litt tilfeldig på en rusletur i Risør i fjor sommer, og etter å ha sjekket litt rundt, forstod han at dette var unikt på Agder.

Kristofer Torkildsen i Risør Events har avtale med Disney Norway om å vise en av deres filmer. Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Pirater i sommernatten

– Filmen vi ønsker å vise er Pirates of the Caribbean 5, og vi har avtale med Risør kino og Disney Norway, sier han.

Det er selskapet Risør Events som står bak arrangementet, og Torkildsen forteller at han kommer til å jobbe for å få med lokale bedrifter som annonsører før visningen.

Publikum betaler per person i båtene. Torkildsen garanterer for en ordentlig kino opplevelse ved å sende lyden over båtradioen.

– Og visningen begynner ikke før etter klokken 23, slik at det har blitt mørkt, understreker han.

I Bærum har båtfolket allerede kunnet se film i skjærgården. Foto: Hugo Fuhlendorff

– Aldri regn i Risør

– Jeg ser for meg at dette kan bli veldig hyggelig å samles slik en sen sommerkveld inne i en lun bukt, sier Torkildsen.

– Hva om det blir plaskregn?

– Det er risikoen alle utendørsarrangementers må ta, men om det er gråvær og litt småregn er ikke det så farlig, for båtfolket kan sitte inne og se kino. Dessuten er det aldri plaskregn i Risør i juli, ler han.

I Bærum har man testet ut sail-in-kino allerede. ​Båtkinoen har blitt vist i Nordre Langåra.

– Nå vil vi teste ut dette og dersom det er marked for det, er det helt klart aktuelt å arrangere det flere plasser på Sørlandet.

– Naboene er positive og vi jobber konkret med om vi kan få vist «Hodet over vannet» på fredag 21. juli, sier Torkildsen, til irisør.no.