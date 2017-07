Vil ha nytt Tall Ship Races

Det jobbes nå med å få til et nytt Tall Ship Races i kristiansand i 2022. Arrangementet har vært arrangert i byen både i 2010 og 2015. Varaordfører Jørgen H. Kristiansen mener at selv om det vil koste, har kommunen mye å vinne på et nytt arrangement.