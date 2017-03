Vil ha ned mørketall om voldtekter

Det startes nå en ny kampanje av Kvinnefronten for å sette søkelys på voldtekter i Norge. Artist og medieviter Marika Lejon fra Søgne er redaktør for kampanjen «Mørketall». Hun mener det er for mange voldtekter og overgrep som vi aldri får høre om.