Vil ha landsdekkende dyrepoliti

FpU vil at FrP skal jobbe ekstra hardt for å få et nasjonalt dyrepoliti. – De fleste er opptatt av dyr skal ha det godt, men så er det noen få som ødelegger, derfor trenger Norge et landsdekkende dyrepoliti, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud.