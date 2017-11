Vil ha gransking av eldreomsorgen

Arendal kommune ber Fylkesmannen granske hva som skjedde da en nå avdød kvinne ikke fikk sykehjemsplass tross alvorlig sykdom, skriver Agderposten. I et leserinnlegg skriver ordfører Robert C. Nordli (Ap) at kommunen ønsker å lære av hendelsen.