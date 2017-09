Vil ha datalagringssenter på Gullknapp

Onsdag var stortingskandidater fra Aust-Agder Arbeiderparti på plass på Gullknapp for å fortelle hva de mener området bør brukes til.

– Her bør det være gode muligheter for å skape en ny industri, en datalagringsindustri, noe vi ser at verden etterspør i stadig større grad, sier stortingskandidat for Aust-Agder, Tellef Inge Mørland (Ap).

– Skreddersydd for datalagring

Arendals Fossekompani, er helt sentral i planene. Selskapet driver Bøylefoss kraftstasjon, som er den største kraftstasjonen i Arendalsvassdraget. I tillegg ligger den kort vei fra Gullknapp.

Konserndirektør Torkil Mogstad, mener at nettopp det gjør at Gullknapp egner seg veldig godt til å bli et næringsområde skreddersydd for datalagring.

– Det ligger i nærheten av kraft med stor kapasitet sier han.

Det er Arbeiderpartiets Tellef Inge Mørland, enig i.

– Vi har kraftoverskuddet, samt arealet som skal til for å skape flere hundre nye arbeidsplasser i Agder, sier han.

Mørland mener også at Gullknapp har nok en fordel.

– Vi ligger strategisk plassert mot kontinentet og vi har en egen flyplass her. Det gjør at vi kan tilby noe svært få andre datalagrings-områder kan, sier han.

Tror det kan lykkes

Rune Torjussen som har vært helt sentral i oppbyggingen av Troll Mountain AS, et selskap som skal tilby sikker datalagring i fjellhallene på Hannås i Evje, tror at planene for Gullknapp kan lykkes.

– Når du ser på det de har fått til her, bygd nytt flytårn, oppgradert flystripa og jobbet videre med å få på plass sikkerhetssoner, vitner det om at de tenker langsiktig og at de vil satse, sier han.

