Vil ha 13 års fengsel for knivdrap: – Rå og hensynsløs

– Tiltalte fremstår som rå og hensynsløs, og drapet har ingen opplagt foranledning. Jeg kan ikke se at forklaringen hans kan stemme, sa aktor Johan Martin Kile i sin prosedyre.

Han la ned påstand om 13 års fengsel for den svenske 30-åringen er tiltalt for drap på moras 43 år gamle polske samboer. Mannen ble drept med ett knivstikk i hjertet i deres leilighet i Kristiansand 13. oktober 2016.

Aktor mener det er ekstra skjerpende at tiltalte fire år tidligere ble dømt for å ha knivstukket broren i Sverige. Foranledningen var at broren sto i veien da tiltalte ville ta tablettene hans.

43-åringen døde kort tid etter knivstikket. Foto: SCHRØDER, TOR ERIK / / NTB SCANPIX

– Jeg kan ikke se at det foreligger noen formildende omstendigheter.

Det viser seg at tiltalte tyr til farlig knivbruk når han blir provosert, sier Kile.

La ned påstand om frifinnelse

Han skal frifinnes dersom retten helt kan utelukke at hans forklaring stemmer. Det skal være bevist utover enhver rimelig tvil at han drepte med forsett, sier forsvarer Svein Kjetil Lode Svendsen.

– Hvorfor tar han en kokkekniv når han skal skjære brød? Jo, fordi han er ruset, sier forsvarer Lode Svendsen.

Hele kniven dekka av avdødes blod

– Kniven vi fant i kjøttgryta var dekket med avdødes blod 13 cm inn mot spissen, og man må spørre seg hvordan dette kan være tilfellet om det ikke er drapsvåpnet, fortsetter aktor.

Kniven gikk helt inn i hjertets bakvegg. Tiltalte trakk den ut, og la den i kjøttgryta, mener aktor.

Påtalemyndigheten mener det er brukt en Ikea kjøkkenkniv, men 30-åringen hevder derimot han brukte en brødkniv som han kasta i vasken, og mener denne må ha blitt fjernet.

– Det ligger et ferdig oppkutta brød på benken

Tiltalte har forklart at han skulle skjære brød, og idet han snudde seg, gikk kniven inn i fornærmede.

De to var like høye, og aktor sier kniven har blitt holdt betydelig høyere enn han ville gjort om han skulle skjære brød. Aktor mener han har endret forklaring etter at han ble forevist hvor stikket traff.

Forsvarer Sven Kjetil Lode Svendsen mener tiltalte kan ha tenkt å kutte opp rundstykkene fra Kiwi da han henta kniven. Aktor mener forklaringa til 30-åringen om å skulle skjære brød ikke holder. Foto: Politiet

– Det ligger et ferdig oppkutta brød på benken. I avhør har han sagt at han ikke visste om der var noe brød, og da synes jeg det blir ulogisk og først hente en kniv, sier Kile.

– Det ligger riktignok oppskåret brød på benken, men det ligger også en pose med rundstykker fra Kiwi, som ikke er oppskåret, sier forsvarer Lode Svendsen.

– Han har ikke valgt noe natrulig kniv for brødkutting, de har kranglet før drapet og han stikker fra stedet, sier Kile.

Forsvarer Sven Kjetil Lode Svendsen mener tiltalte må frifinnes, og at retten ikke kan utelukke at forklaringen hans stemmer.

– Han har tidligere vist at han har mista alle sperrer Mor til den drapstiltalte vil bare kreve erstatning dersom sønnen blir dømt for forsettlig drap på hennes samboer. Det sa bistandsadvokat Knut Henning Larsen. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Rettsmedisinerne mener det ikke har blitt brukt en ruglete brødkniv, og at stikket bærer preg av en ren kniv.

– Han har tidligere vist at han har mista alle sperrer ved inntak av rusmidler, sa Kile. Rettsmedisinerne mener stikket viser at det har vært et angrep, og at det er påført med stor kraft.

– Vi vet at tiltalte var betydelig ruspåvirka, men ifølge loven skal han vurderes som om han var edru, siden rusen er selvforskyldt, sier Kile.

Mor til den drapstiltalte vil bare kreve erstatning dersom sønnen blir dømt for forsettlig drap på hennes samboer. Det sa bistandsadvokat Knut Henning Larsen. Hun vil ikke kreve erstatning dersom retten kommer til at dette var et uhell.