– Vi ønsker å få opp farten på veiene. Det er stor nytte i tidsbesparelse, så å legge til rette for høy fart er viktig. Samtidig har vi et stort fokus på trafikksikkerhet, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør i Nye Veier AS.

I oktober stikkes spaden i jorda for ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård.

Planen er at strekningen mellom Kristiansand og Mandal skal stå ferdig om fire år. Da vil det ta under 20 minutter å kjøre mellom de to byene, en halvering av dagens tid.

Nå ønsker altså Nye Veier å legge til rette for 120 kilometer i timen på deler av strekningen.

– Er vi heldige blir dette den første veien med 120 kilometer i timen i Norge når den står ferdig, sier utbyggingssjef Harald Solvik til NRK.

Harald Solvik, utbyggingssjef for nye E39, sier det bygges med en standard som er litt bedre enn det som er minimum for 110-sone. Her står han ved Trysfjorden hvor en bro på 500 meter skal bygges. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Starter i oktober

I første omgang tilrettelegger de for denne farten øst for Mandal, men Solvik regner med at det er gode sjanser for at resten av strekningen fram til Ålgård i Rogaland også vil kunne få 120 kilometer i timen.

Den lengste tunellen på strekningen vil være fire kilometer lang og den lengste broa, over Trysfjorden øst for Mandal, blir over 500 meter lang.

– Det er et komplisert terreng vi bygger i, men jeg tror dette skal bli ukomplisert for trafikantene. Den nye veien er planlagt i ny trasé, sier Heieraas.

Konkurransen om byggingen av veien ble i fjor avlyst på grunn av for få kvalifiserte tilbydere, men ble tidligere i år lagt ut på anbud igjen.

I oktober skrives kontrakten med entreprenørene. Heieraas tror arbeidet vil være i gang få dager etter dette.

Prosjektdirektør i Nye Veier, Asjørn Heieraas, mener det er viktig å legge til rette for høy fart ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Samtidig må man ha stort fokus på sikkerhet. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Trygg trafikk: – Vil følge nøye med

Kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ann-Kathrin Årøen, sier deres utgangspunkt er at man skal være forsiktig med å øke farten ytterligere fra 110 kilometer i timen fordi høy fart øker ulykkesrisikoen.

Hun gir følgende eksempel: Kjører du 80 kilometer i timen, flytter bilen seg 22 meter i sekundet.

– Fart er en av de største risikoene i trafikken. Kroppens tåleevne er begrenset uansett hvor fantastiske veier eller biler du har. En del ulykker skjer også fordi folk kjører inn i hverandre bakfra, så det er også en risiko selv om man har midtdelere, sier Årøen til NRK.

Hun sier de vil følge nøye med på denne saken.