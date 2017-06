Vil gi flere barn ferieopplevelser

Gabriel Jensehaugen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Jeg tror den leter etter mat, eller så prøver den å spise den flua som flyr.

Gabriel Jensehaugen og mora Randi studerer ekornaper i dyreparken i Kristiansand.

– Kult, utbryter åtteåringen entusiastisk.

Randi Jensehaugen har slitt psykisk i flere år. Det påvirker blant annet økonomien.

Men ved hjelp av Blå Kors og Barnas stasjon får familien og sønnen Gabriel en ferieopplevelse denne sommeren.

Randi Jensehaugen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Det betyr kjempemye, for da kan han fortelle til andre at han har fått en opplevelse, sier hun.

Gabriel trives med dyr, og mener det er viktig å ha ferie etter et langt skoleår.

– Man går altfor mye på skolen, så derfor er det greit å ha ferie iblant, sier han.

Rekordmange vil ha hjelp

Men ikke alle barn har mulighet til ferieopplevelse. Blå Kors har aldri hatt så mange forespørsler om feriehjelp som i år. Nå ber de politikerne om økt støtte.

Leder av Blå Kors Kristiansand, Arvid Solheim. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi trenger enkelt og greit mer penger, så vi kan gi tilbudet til flere familier rundt om i Norge. Da kan de komme tilbake til skolen og for en gangs skyld ha vært på ferie, sier Arvid Solheim, som er leder av Blå Kors i Kristiansand.

Tidligere i år stod over 30 familier på venteliste for å få feriehjelp. En ekstrabevilgning på en halv million kroner i statsbudsjettet, gjorde at Blå Kors i år kunne hjelpe alle som hadde meldt seg på.

Mange organisasjoner får støtte for å gi familier og barn gratis ferie og opplevelse i sommer. I dag ble partileder Knut Arild Hareide (KrF) forelagt Blå Kors sitt ønske.

Partileder Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi er nødt til å ha en større satsing for å få dette til. Hvor mye penger vet vi ikke nøyaktig, så vi må sette oss ned sammen med frivilligheten i hele Norge og få vite hvor mye de trenger for å kunne dekke etterspørselen, sier han.

Viktig med ferieopplevelser

Blå Kors i Kristiansand arrangerer ferieopplevelser for familier fra hele landet. De ønsker at det skal settes av en fast post i statsbudsjettet, slik at det blir en forutsigbarhet i arbeidet de gjør med å gi flest mulig en god ferieopplevelse.

Randi Jensehaugen er glad for at hun fikk ta med sønnen Gabriel til dyreparken.

– Det å kunne si at jeg har vært i Danmark, eller jeg har vært på hyttetur, det er kjempestort når du går på skolen.

Hun mener man ikke må undervurdere viktigheten av å kunne fortelle at man har vært på ferie, som alle andre.