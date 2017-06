Vil gå for frifinnelse

Forsvarer Svein Kjetil Lode Svendsen vil be om at den tiltalte 30-åringen frifinnes for drapet på moras samboer i Kristiansand. Mannen har erkjent at han stakk en kjøkkenkniv i den 43 år gamle polakken i fjor, men hevder det var et uhell. Saken går for retten i to dager.