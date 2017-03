Vil forby gassballonger

– Gassballonger bør bli forbudt i Arendal på 17. mai, foreslår Kristoffer Lyngvi-Østerhus (H). Han mener at salget utgjør et urimelig stort kjøpepress og at de forurenser. Han tar saken opp i formannskapet i dag. I Skien og Porsgrunn har 17. maikommiteene forbudt gassballonger på nasjonaldagen.