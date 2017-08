I april i år sendte partiene et fells forslag, et såkalt dok-8-forslag til behandling i Stortinget. De ber om andre reaksjonsformer enn utvisning dersom det er brudd på Utlendingsloven.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) mener det er umenneskelig å sende ut Yasmine Kristensen, en firebarnsmor som er gift og bosatt i Lyngdal i Vest-Agder.

Da Kristensen søkte asyl i Norge i 2001, fortalte hun at hun kom fra det krigsherjede Somalia. Hun gjentok dette for politiet flere ganger, men etter undersøkelser fra myndighetene innrømmet hun i 2014 at hun er født i nabolandet Djibouti.

Andersen synes det er helt urimelig at firebarnsmoren mister statsborgerskapet og får innreiseforbud til Schengen-land i to år.

Karin Andersen i SV og partiet KrF vil forandre loven i utvisningssaker der det er brudd på utlendingsloven. Foto: NRK

– Begår man en forbrytelse, er det ulike straffereaksjoner. I saker der man bryter Utlendingsloven blir man sendt ut. Det tas heller ikke ordentlig hensyn til barn, mener SVs Karin Andersen.

Forskjellige reaksjoner

UNE fikk medhold da saken ble behandlet i Oslo tingrett for to uker siden.

Ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet ble nesten 4000 personer utvist fra Norge i 2016. Det er en kraftig økning siden 1990-tallet der det ble utvist under 500 mennesker i året. SV og KrF mener den kraftige økningen av antall utvisninger rammer flere tusen familiemedlemmer.

– Det står ikke i forhold til forbrytelsen, ungene mister moren sin i flere år. Det er helt urimelig. Om man begår de alvorligste forbrytelser er det foreldelse og ting som er formildende. Det må det være i disse sakene også. Det virker hysterisk å utvise noen for noe som skjedde for mange år siden, mener Andersen.

– Ikke nødvendig

Høyres stortingsrepresentant Ingunn Foss, mener at det ikke er nødvendig med en lovendring på dette området.

Stortingsrepresentant for Vest-Agder, Ingunn Foss (H). Foto: Leif Dalen / NRK

– Jeg synes asylinstituttet fungerer veldig bra. De som trenger beskyttelse, får det i Norge. De som ikke trenger det, får det ikke. Jeg tror de fleste partiene er enige om at vi skal ha en streng og rettferdig innvandringspolitikk bygd på det asylinstituttet vi har i dag.

Foss anbefaler likevel familien å anke saken.

– Når man er vel integrert og har fire små barn, er mitt råd å anke saken og appellere til at fire barn trenger sin mor, sier hun.

Forskjeller

SVs Karin Andersen presiserer at det ikke er greit å oppgi feil opplysninger i asylsøknader, men mener det må lages ulike typer reaksjoner.

– Det er forskjell på om man er kriminell med ondt i sinnet eller om man bare prøver å berge livet og få et godt liv. Det er forskjellige motiver for å gjøre en feil.

Stortinget skal behandlet forslaget etter ferien.