Vil fjerne kontanter fra bussen

Hovedverneombud i Nettbuss Sør, Kristiansand, Per Finn Bjørnhom mener AKT må sørge for at bussene i Kristiansand blir kontantfrie. Han frykter flere bussran, så lenge det er kontanter ombord. AKTs adm. dir. Siv Wiken sier de jobber med å legge best mulig til rette for kort- og mobilbetaling.