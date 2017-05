Vil at flere spleiser på NRK

Stortingsrepresentant Svein Harberg (H) fra Aust-Agder vil se på muligheten for at alle innbyggere over en viss alder skal være med på å finansiere NRK, uavhengig om de har TV eller ikke. Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier nei til den foreslåtte modellen.