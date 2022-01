– Hvis du ikke trenger å kjøre i dag, kan det være lurt å utsette turen til i morgen.

Det sier vakthavende meteorolog Håkon Mjeldstad ved Meteorologisk institutt.

Strekningen litt innenfor kysten mellom Kristiansand og Tvedestrand får mest nedbør.

– Frem til mandag morgen ventes svært mye snø i deler av østre Agder, skriver instituttet på Twitter. Helt ute ved kysten blir det regn.

På gamle E18 ved Haslestad er det allerede kommet en del snø. Bildet er tatt ved 11.40-tiden søndag. Foto: Statens vegvesen

Mest nedbør der det er vei og tog

– Området fra E18 og innover til Sørlandsbanen har en tendens til å få sludd og våt og tung snø, sier Mjelstad. Også denne gangen kan det bli slik.

– Nedbøren presses sammen av værsituasjonen i en sone der vi har mye samferdsel, sier meteorologen. I starten av desember stod 2500 fast i snøkaos på E18 øst i Agder.

Men meteorologen sier det ikke er lett å forutsi nøyaktig hvordan været blir.

Statsmeteorolog Håkon Mjeldstad ber folk tenke over om det er verdt å kjøre i dag. Foto: Magne Velle (MET)

Beredskapen høynet

– Det viktigste er at beredskapsaktørene er på, sier meteorologen. Han har deltatt på møte med fylkesberedskapsrådet i Agder på grunn av værprognosene.

Allerede i går sendte meteorologene ut gult farevarsel om 15–25 cm snø fra søndag morgen til mandag morgen.

Utover dagen i går så de at mulighetene for et heftig snøfall bare økte.

I formiddag ble farenivået skjerpet fra gult til oransje nivå for deler av østre Agder.

Politiet sjekket E18

Søndag formiddag kjørte en politipatrulje fra Arendal og østover for å sjekke føret.

Patruljen melder om bar vei til Tvedestrand.

Fra Lundeslettene til fylkesgrensa mot Telemark er det snødekke på europaveien, men det er likevel godt brøytet, opplyser politiet.

– Gode kjøreforhold, konkluderer politiet.

Slik ser det ut på E18 på Østerholtheia øst i Agder søndag kl. 11.40. Foto: Statens vegvesen

Kjent for mye snø på kort tid

– Dette området fra kysten av Lillesand og østover og inn til Sørlandsbanen kalles våtsnøbeltet.

Det sa fylkesberedskapssjef Yngve Årøy etter det forrige heftige snøfallet i desember.

Ved gitte værforhold kan det komme mye snø i nettopp dette området.

Også resten av Agder fylke får mye nedbør. Det ventes opptil 20–25 cm snø, selv om nedbøren trolig kommer som snø langs kysten også vestover i Agder.

Også utover dagen i morgen vil det komme snø i Agder. Det blir likevel mindre mengder enn i dag.