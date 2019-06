Vennene i sjokk etter dødsfall - ingen pågrepet

– Ut fra vitneavhør er det flere navngitte personer som skal ha vært på denne veien, men som ikke har meldt seg, sier politiadvokat Hellek Rue.

– Hvorfor har ikke politiet fått tak i dem?

– Det er et ressurspørsmål, og vi ber folk melde seg.

Det har gått fire dager siden franske Daisy Mai Tran (28) ble funnet død på den avsidesliggende Urestadveien i Snartemo i Vest-Agder. En litauisk kvinne i 20-årene lå hardt skadet ved siden av da de ble funnet rundt halv seks søndag morgen.

Politiet mener en gjerningsperson har kjørt på kvinnene, og stukket fra stedet. Fremdeles er ingen mistenkt eller siktet. Rue sier de har flere navn på lista over personer som må melde seg:

– Det er stor sannsynlighet for at gjerningspersonen ikke har meldt seg. Noen tenker kanskje at de ikke har sett noe, men det at de ikke har sett noe, er også viktig for politiet.

Politiet har også vitneobservasjoner av kjøretøy som de fremdeles ikke har tatt beslag i, og som kan ha vært involvert.

– Vi vil ha tak i alle kjøretøy som har vært i området.

NRK har snakket med flere i bygda som forteller om rykter og spekulasjoner etter dødsfallet.

Kvinnene ble funnet på veien noen hundre meter fra «Viking Village». Det var en av dugnadsdeltakerne som fant dem, opplyser politiet. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Laget festival

Kvinnene deltok i en dugnad på stedet «Viking Village», som er en heiegård som skulle brukes til festivalen The Bivrost i slutten av juni.

Eier av gården, Patrick Kanerva sier til Fædrelandsvennen at de er i sjokk og sorg:

– Men det er ikke noe vi kunne ha gjort, sier han til avisa.

Kanerva driver stedet «Viking Village» på gården. Dette er et område som bygges opp som et eko-samfunn, der folk fra flere land har reist til for å oppholde seg. På Facebooksiden står det: «Our intension is Permacultur, Festivals and a land of Freedom.»

NRK har vært i kontakt med flere av folkene som er involvert i festivalen og miljøet. De forteller at de er i sorg over det som har skjedd i starten av det som skulle bli en fin sommer.

Felleskapet Bivrost skriver i en pressemelding:

«Vi i Bivrost er rystet over dødsulykken som skjedde i Snartemo på søndag, og vi vil først og fremst uttrykke våre dypeste kondolanser til familie og venner av Daisy.»

Funnet av dugnadsdeltaker

Politiet har avhørt de rundt ti personene som var med på dugnaden. Kanerva sier til avisa at ingen av dem vet hva som har skjedd med jentene.

Han forteller at de to kvinnene gikk nedover veien i løpet av natta, men at de ikke vet hvorfor. Det var en av deltakerne på dugnaden som fant kvinnene liggende på grusveien da han kom kjørende med ATV.

– Han var helt fra seg. Alt var et eneste kaos, sier Niklas Kildal til avisa. Han bor like ved, og er en del av miljøet i «Viking Village».

Kripos bistår politiet i Agder med etterforskningen.