– I går la vi vekk telefonene og prioriterte tiden sammen med gutten vår. Vi ønsker ikke at elektronikk skal ta fokus, verken nå eller når han blir større, sier Kristine Ringsby.

På fanget hennes ligger én dag gamle Konrad. Han er Kristine og Johan Ringsbys førstefødte. På nattbordet durer det i en mobil. Nylig sendte moren ut melding om at sønnen var født. Paret valgte å vente et halvt døgn før de informerte andre enn de aller nærmeste.

Nå skal Den norske jordmorforening utarbeide nasjonale retningslinjer for å gi råd til foreldre og jordmødre om hvordan bruken av smarttelefoner og sosiale medier bør håndteres på føde- og barselavdelinger.

Det tror Kristine og Johan Ringsby er lurt.

– Jeg tror det er mange som trenger hjelp til å regulerere bruken. Det er selvsagt opp til hver enkelt hvordan de vil bruke tiden sin, men jeg tror det er viktig å nyte øyeblikket, sier hun.

NRK fortalte mandag hvordan bruk av smarttelefon kan skade tilknytningen og samspillet med de små.

Johan og Kristine Ringsby ble foreldre til Konrad søndag kveld. De to har valgt å legge telefonene vekk til fordel for den første magiske tiden med sønnen. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Har «tatt helt av»

Jordmor og styremedlem i Den norske jordmorforening, Annett Michelsen, mener det er på høy tid å få en slik nasjonal "Vær varsom"-plakat.

Hun forteller mange jordmødre har vært overveldet og usikre på hvordan de skal gripe an problemstillingen.

Vi vil gjerne være hyggelige og la folk være «frie», men nå har dette tatt helt av så vi måtte gjøre noe Annett Michelsen, jordmor og styremedlem i Den norske jordmorforening

Planen er å distribuere de nye retningslinjene til alle landets fødeklinikker og avdelinger i løpet av våren.

Michelsen poengterer at de etiske spørsmålene er omfattende.

– Barnet har krav på diskresjon. Filmsnutten kan bli lagt ut hvor som helst. Det er ikke noe særlig å oppleve som tenåring at kompisene dine kan se hvordan det så ut da mammaen din fødte deg, sier hun.

Annett Michelsen, jordmor og styremedlem i Den norske jordmorforening, mener det er på høy tid å få en nasjonal "Vær varsom-plakat" for bruk av sosiale medier og smarttelefoner på føde og barselavdelinger. Foto: Privat

På FaceTime mens hun ble sydd

Hilde Løland Lunde, seksjonsleder ved føde/barsel på Sørlandet sykehus Kristiansand, synes det er flott at de får nasjonale retningslinjer fra Den norske jordmorforeningen.

– Det er positivt at helsepersonell får de samme rådene og den samme informasjonen, sier hun.

For to år siden så hun seg nødt til å ta opp problemet med de kommunale jordmødrene slik at de kunne få temaet inn i svangerskapskursene.

De føler at det har hjulpet og at foreldre er litt mer bevisste på å legge fra seg telefonen.

Likevel opplever de til stadighet episoder hvor mobilbruk tar overhånd.

Jordmor Mette Sandvik forteller om en nybakt mor som var på FaceTime med ei venninne mens hun ble sydd nedentil og barnet lå på brystet hennes.

– Noen er veldig bevisste på dette, mens andre er helt ekstreme. Du har hele spekteret, fastslår Mette Sandvik.