Vekttrøbbel på Kjevik

Flypassasjerer på Kjevik Lufthavn i Kristiansand kan ha betalt overvekt, uten å ha hatt med for mye bagasje. Det skyldes at to vekter ikke viser riktig koffertvekt. – Slik skal ikke skje, sier lufthavnsjef Arne Johan Johnsen. Les mer.