Det er stor og betydelig snøskredfare i området, melder Varsom.no.

I tillegg er flere fjelloverganger i Sør-Norge stengt på grunn av uvær. Det dreier seg om riksvei 52 over Hemsedalsfjellet, riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol og fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal.

Flere snøras

– Det har gått et snøras på E134 øst for Haukelitunnelen, og derfor er veien over Haukelifjell stengt. Det samme har skjedd på riksvei 9 mellom Hovden og Haukeli, sier trafikkoperatør Gøran Røsaker hos Veitrafikksentralen.

Mellom øst og vest i Sør-Norge er det kun åpent på E16 over Filefjell. Folk som skal over fjellet må likevel smøre seg med tålmodighet. Det er nemlig innført kolonnekjøring på E16 over Filefjell.

– Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er stengt på grunn av dårlig vær. Det samme gjelder riksvei 7 over Hardangervidda og fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland, sier Røsaker.

Var ventet

Det har vært ventet vanskelige kjøreforhold i fjellet på grunn av stormen som traff Hordaland i natt. Også områdene sør og nord for dette, helt ned til Vest-Agder, ville få kraftig vind i natt.

– I fjellet vil stormen gi mye snøfokk, som igjen vil lage svært vanskelige kjøreforhold, sa meteorolog Martin Granerød ved Vêrvarslinga på Vestlandet onsdag kveld.