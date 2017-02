Ekteparet får bo på samme rom på Nyskogen bo- og omsorgssenter i Arendal.

– Jeg synes det er direkte flaut at denne saken måtte gå så langt, dette burde vært løst lenge før jul, sa Frp-politiker og opposisjonsleder Anders Kylland rett før dagens møte i formannskapet.

Ordføreren tok grep

Ordfører i Arendal Robert C. Nordli bestemte at formannskapet skulle behandle saken. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det var ordfører i Arendal kommune, Robert C. Nordli, som bestemte onsdag at ekteparets sak skulle behandles av formannskapet torsdag.

– Jeg gjør dette fordi jeg registrerer at både Charles, Gunvor og familien har hatt ei veldig stor belastning, og til det beste for dem, så ønsker jeg å tilby dette, sa ordføreren til NRK onsdag kveld.

Under møtet torsdag formiddag understreket ordfører Robert C. Nordli at det ikke er mistillit til rådmannen når det gis plass til Charles Hovd Nilsen sammen med kona på Nyskogen bo- og omsorgssenter.

Samboerskap på sykehjem vedtatt Du trenger javascript for å se video.

Positive til samboergaranti

Maiken Messel (H) foreslo samboergaranti i Arendal. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Maiken Messel (H) lanserte i formannskapet i Arendal forslaget om en samboergaranti, og fremmet et forslag om at det innføres i Arendal.

– I Oslo har de en slik garanti, at hvis en får sykehjemsplass, og den andre også har et omfattende hjelpebehov, som i dette tilfellet her, så vil kommunen garantere at de får bo sammen, forklarer Messel.

Atle Svendal, Arbeiderpartiets gruppeleder, viser støtte til en form for samboergaranti.

– I praksis innfører vi det i dag ved det vi gjør. For vi kan ikke forskjellsbehandle folk, vi må likebehandle, sier Svendal.

Under dagens møte ble det vedtatt å innføre en samboergaranti, men det skal gjøres formelt vedtak i bystyret ved en senere anledning.

Provosert av helseministeren

Onsdag kveld understreket helseminister Bent Høie overfor NRK at det er kommunen sin avgjørelse. Dette synes ordfører i Arendal, Robert C. Nordli, er beklagelig.

– Jeg blir veldig provosert når helseministeren bruker dette i en valgkamp for høyre, og det synes jeg er beklagelig. For jeg har etterlyst at helseminister Bent Høie setter seg inn i saken først, før han uttaler seg uvitende om denne saken, sier Nordli.