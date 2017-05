Vedtar høyere e-skatt for hytter

Hytteeiere i Tvedestrand risikerer å betale opp mot fem-seks ganger så mye i eiendomsskatt som fastboende, skriver Agderposten. Et flertall går i dag inn for at helårsboligene skattlegges etter ligningsverdi, mens hytter blir skattlagt etter takst.