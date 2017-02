Varsler oppkjøpsstans

Konkurransetilsynet varsler at de vurderer å stanse Telias oppkjøp av Kristiansands-baserte Phonero. Svenske Telia inngikk avtale om kjøp for 2,3 milliarder kroner. Tilsynet frykter redusert konkurranse i telekom-markedet for bedrifter. Selskapene har 15 dagers frist til å kommentere varselet.