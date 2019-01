Saken oppdateres.

Meteorologene har varslet gult farenivå i både Agder og Telemark i dag. Det er allerede vanskelige kjøreforhold og forsinkelser langs flere av hovedveiene.

I Arendal er en person kjørt til sykehus etter en trafikkulykke ved Kystveien. Vedkommende skal ha pustevansker og smerter i magen, melder politiet. Den andre personen er lettere skadet.

Flere større kjøretøy står fast langs E39 ved Suvatne i Mandal, ifølge politiet. Det meldes om store trafikale problemer på stedet.

I Lyngdal havnet en bil i grøfta etter at en lastebil fikk sleng på tilhengeren og traff det motgående kjøretøyet. Trafikkuhellet skjedde langs E39 ved Optedal. Én person ble sendt til Flekkefjord sykehus med ambulanse.

Flere vogntog stod fast på E39 i Lenesbakken i Lyngdal i morgentimene. Nå kontrollerer politiet alle tyngre kjøretøy ved Vigeland i Lindesnes.

GLATTE VEIER: Snøværet skapte også trafikale problemer forrige helg. Dette bildet er tatt langs E39 i Mandal. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

I morgentimene har også en trailer kjørt seg fast langs E18 ved Dalen i Arendal. Utover det har det gått rolig for seg i trafikken, ifølge politiet.

– Man må ta høyde for at det kan bli litt utfordrende kjøreforhold. per nå har vi ikke noe å melde, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt.

Langs kysten er det ventet kuling og det kan være farlig å være ute i småbåt.

De neste dagene kan vi vente oss snøfall, ifølge statsmeteorolog John Smits. Han estimerer at det kan komme mellom 10 og 30 centimeter snø de neste dagene.

– Det er veldig variabelt, understreker han.