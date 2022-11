Varslar opp mot 30 centimeter snø: – I dag må du rekne god tid

– Det kan komme mellom 10 og 30 centimeter snø. Men det kan bli mindre og det kan bli meir. Det er vanskeleg å sjå, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

Statsmeteorologen seier det er særs vanskeleg å sjå kvar snøen vil treffe og kor mykje som kjem.

– Trykk på vegane

Det mest intense startar truleg etter klokka 14.

– Men det kan komme før og det kan komme etter. Det kan gå rett på utsida av kysten og det kan gå lengre inn. Det er stor usikkerheit, seier han.

Det er særleg frå Kristiansand og austover det ser ut til å bli verst.

– Det kan bli ganske bra med trykk på vegane når vi får så mykje snø på kor tid, som det kan bli i løpet av dagen, seier han.

Vegtrafikksentralen har allereie vore ute og oppfordr bilistar til å sko bilen riktig og køyre etter forholda.

Alt av brøytemannskap er ute for å gjere tiltak, ifølgje sentralen.

– No er det vinter. Det er viktig at folk er obs på det. At dei har vinterdekk og avpassar farten, seier Andreas Larsen i Statens vegvesen.

Fleire trafikkulukker

Allereie måndag morgon varsla politiet om ei rekkje trafikkulukker i morgontimane.

– Vi ser sterke signal på at det vil komme mykje nedbør i ytre strok fram til tysdag ettermiddag. Etter det blir det mildare. Då får vi ein meir søraustleg vindretning med gradvis temperaturauke, seier Løvdahl.

Statsmeteorologen ber folk rekne god tid på vegane utover dagen.

– Er det noko du må i dag, må du rekne god tid, seier han.

Kraftig snøvêr skapar allereie trøbbel i Sverige. Det er trafikkaos i Stockholm og folk blir bedne om å halde seg heime.