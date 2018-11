– Det er ikke uvanlig at varebiler som er registrert for 3,5 tonn, kjører med en last på 4,5 tonn. Vi har også stoppet kjøretøy som har dobbelt så tung last som bilene er registrert for. I de mest ekstreme tilfellene har lasten vært på opptil sju tusen kilo.

Det sier Thor-Inge Kostøl, inspektør i Statens vegvesen i Kristiansand.

Fra 1. mars til 1. juli i år kontrollerte Statens vegvesen lasten til 700 varebiler i Norge. Nesten 30 prosent av bilene hadde overlast på 500 kilo, eller mer.

For å kjøre med vekt over 3,5 tonn, må sjåføren kjøre lastebil. Da må man ha løyvekurs og førerkort gruppe 2, altså lastebilklasse. Det koster penger. Derfor tar de sjansen.

– Skaper farlige situasjoner

Å bruke varebil er billigere. Sjåføren trenger hverken spesialtillatelse eller ekstra kjørekompetanse. I tillegg er slike biler billigere gjennom bommene.

– Problemet er at varebilene bare er registert for inntil 3500 kilo. Samtidig har de et stort lasterom som gjør det er mulig å få inn mye last. Når sjåfører lesser ut fra plassen, blir det for tungt for kjøretøyet, sier Kostøl.

Kostøl påpeker at slike varebiler ikke produsert for å kjøre rundt med den vekten de ofte har.

– Det skaper farlige situasjoner på veiene. Mange feilplasserer også lasten, noe som kan gjøre det vanskelig å styre bilen, sier Kostøl.

Varebilene som oftest blir brukt, er av typen som kalles for «åtte-pallers varebil».

De har en maksimalvekt på 3,5 tonn, noe som er lite sammenliknet med lastebiler med maksimalvekt på 10 tonn.

Kostøl sier at mange av de store logistikk- og transportkonsernselskapene kjøper tjenester fra mindre private virksomheter, og at det er disse som ikke følger regelverket.

– Når vi er ute på kontroll er det sjåfører og små firmaer som blir anmeldt, sier han.

En «åtte-pallers varebil» har plass til omtrent åtte slike paller med varer. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Liker det ikke

Når bilene overfylles blir det vanskeligere både å bremse og stoppe. Mange feilplasserer også lasten, som kan gjøre det vanskelig å styre bilen.

Regionsjef Reidar Retterholt i Norges Lastebileierforbund, frykter også utviklingen. Foto: Odd Rømteland / NRK

Regionsjef Reidar Retterholt i Norges Lastebileierforbund, frykter også utviklingen.

– Vi tror det er mange sjåfører der ute som ikke har kompetanse. Det skaper farlige situasjoner på veiene.

På sin morgenrunde leverer Frank Erik Jacobsen varer til en rekke butikker i Markensgate i Kristiansand.

Han liker ikke det han får høre om sjåfører som laster varebilene for tungt.

– De tjener på å fylle opp bilen så mye som mulig og tar sjansen. Det er negativt. Det undergraver oss som driver slik vi skal.

Han understreker at det er den enkelte sjåførs ansvar å passe på at varebilen ikke har for tung last.