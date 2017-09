Var bare på besøk i Kristiansand – ble funnet død i senga

Hans død blir nå etterforsket av politiet.

En tidligere samboer av Hagel Pedersen er siktet for drap i saken. Pedersen skal ha blitt funnet omgitt av piller inne på hotellrommet av hotelldirektøren som også var en kamerat.

90 sekunder: Drapssaken oppsummert Du trenger javascript for å se video.

Etter det NRK kjenner til var Øystein Hagel Pedersen bare på besøk i Kristiansand da han døde 66 år gammel.

Pedersen bodde i byen fra begynnelsen av 1990-tallet og fram til vinteren 2014. Da valgte han å flytte tilbake til Geilo hvor han tidligere i livet hadde bodd i lengre tid.

Så sent som en drøy måned før det politiet mener var et drap, snakket han i lokalavisa Hallingdølen om en bilforretning han åpnet på Geilo. Til avisa fortalte Pedersen at han var glad for å ha kommet tilbake dit han følte seg hjemme.

– Ringen er slutta. Jeg trives fantastisk godt på Geilo og Hallingdal og blir halling på mine gamle dager, sa han i et intervju med lokalavisa en måned før han døde.

NRK er kjent med at mannen hadde avtaler på Geilo i tiden etter at han ble funnet død, og at han dermed hadde planer om å reise tilbake dit ikke lenge etter turen ned til Kristiansand.

– En Petter Smart-fyr

Øystein Hagel Pedersen hadde mange jern i ilden gjennom livet og beskrives av venner, bekjente og forretningsforbindelser som en omgjengelig gründertype.

Øystein Hagel Pedersen hadde flere roller, og ble nevnt slik av nyhetsbyrået NTB da han fylte 50 år. Foto: faksimile Dagsavisen Arbeiderbladet

Pedersen var født i Oslo, men vokste opp på Geilo. Likevel bodde han store deler av sitt liv på Sørlandet.

Mannen drev en rekke forretninger. Han hadde erfaring både innen bilsalg og lignende bedrifter, men han forsøkte seg også som oppfinner.

En person NRK har snakket med som hadde forretningsforbindelser til Hagel Pedersen beskriver han som en «fremoverlent type som var veldig på hugget».

– Det fantes ikke vondt i ham, sier en tidligere familievenn.

– Han var en sånn Petter Smart-fyr. Han hadde mange oppfinnelser og ting han styra med.

Hagel Pedersen hadde søkt om flere patenter viser opplysninger fra det norske patentregisteret.

Spesielt sentralt var et sykkelstativ til biler som Pedersen designet på 1990-tallet. Stativet ble vist fram for den verdensledende bilfabrikanten Volkswagen, og i 1995 kunne pressen skrive at en avtale som kunne være verdt nesten 20 millioner kroner var underskrevet.

I boken Norske oppfinnelser er Pedersen og hans oppfinnelse også omtalt:

«Utviklingen var så positiv at Norsk Hydro kjøpte firmaet som oppfinneren hadde etablert og ansatte ham som produktutvikler.»

Alpintrener

Tidligere i livet, og da Øystein Hagel Pedersen bodde i Hallingdal i perioden på 1980- og 1990-tallet, var han også aktiv innen norsk idrett.

Mannen var en aktiv del av alpinmiljøet i Norge.

I en periode var han tilknyttet Norges Skiforbund som en av flere landslagstrenere.

I boken Det norske alpineventyret av Knut Th. Gleditsch beskrives det hvordan han var en del av trenerlaget som jobbet med kvinnesatsingen innen alpin på slutten av 1980-tallet.

Blant utøverne som Pedersen var med på å trene den gangen var Merete Fjeldavlie, Marianne Kjørstad og Astrid Lødemel, ifølge boken.

Pedersen har også vært involvert i idretten etter at han kom til Kristiansand, da i tilknytning til fotball.