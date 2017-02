Våpenamnesti fra 1. mars

Innehavere av ulovlige skytevåpen og ammunisjon kan fra 1. mars til 31. mai levere inn dette til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse. Det opplyser politiet i en pressemelding. Agder politidistrikt antar at det finnes over 6000 uregistrerte våpen i Agder-fylkene.