Vant pris for helnorskt øl

Nøgne Ø det Kompromissløse Bryggeri AS, vant prisen for «Årets tradisjonsøl» i konkurransen «Det Norske Måltid».

– Det er alltid moro å få anerkjennelse for det man gjør, og det var ekstra hyggelig å få en pris for et helnorskt produkt, hvor alle ingredienser er norske, sier daglig leder i Nøgne Ø, Tore Nybø.

«Norsk høst»

Ølet som gikk av med seieren har navnet «Norsk høst». Ølet vant i kamp mot ølet «Okkelberg» fra Stjørdals Bryggeriet i Nord-Trøndelag, og ølet «Vestlandskyss – Bringebær Saison» fra Lysefjorden Mikrobryggeri i Hordaland.

Juryen begrunner valget med at ølet fra Nøgne Ø «er et uklart øl med delikat farge, en fruktig nese og god konsentrasjon i smaksbildet, kombinert med en kremet og frisk munnfølelse. Produsenten har siden oppstarten vært med å på å sette Norge på ølkartet og har vært en viktig driver i håndverksølutviklingen i Norge. Selv om Norge har svært lange bryggetradisjoner, er vinnerølet et sjeldent produkt, i ordenes rette betydning, siden dette er et øl som utelukkende er brygget på norske råvarer.»

En representant for bryggeriet mottok prisen i Stavanger fredag kveld.

– Går så det suser

Ifølge daglig leder Nybø er deltagelse i konkurranser viktig for å få oppmerksomhet rundt produkter. Å vinne gir enda mer oppmerksomhet.

Og oppmerksomhet har bedriften fått.

– Bryggeriet går så det suser. 2015 var det beste året noensinne. 2016 har vært et år hvor vi har holdt på med ombygging og flytting. Nå i 2017 girer vi opp igjen, sier han.

Daglig leder i Nøgne Ø, Tore Nybø. Foto: Odd Rømteland / NRK

Nøgne Ø startet opp i 2002. Året etter var det første brygget klart. Bedriften har gradvis vokst seg større.

Nybø sier at de første årene var preget av jobbing til langt på kveld, noe som resulterte i et beskjedent overskudd som var nok til at det gikk rundt.

I 2005 flyttet bedriften til kraftstasjonen på Rygene, og etter det har det gått slag i slag.

– Det har vært en kjempesuksess, sier Nybø.

Eneste prisvinner fra Sørlandet

Nøgne Ø var den eneste sørlandske bedriften som fikk pris i Det Norske Måltid denne gangen. Totalt ble det delt ut 13 priser. Sør-Trøndelag og Rogaland fikk flest priser, med tre hver.

Det Norske Måltid ble arrangert første gang i 2008 som en konkurranse for å finne de beste norske råvarene og produktene. Målet med konkurransen er å synliggjøre lokale og regionale produsenter og å gjøre deres produkter tilgjengelig for flere forbrukere.