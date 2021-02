Vant Mesternes mester : – En utmattende maraton

– Det er deilig!

Champagnen spruter over jublende deltakere når Aksel Lund Svindal løfter pokalen i været på Storesand i Arendal.

Mesternes mester 2021 er kåret.

Men kampen om tittelen ble ekstrem.

Alle tidligere deltakere var på plass for å heie frem en vinner fredag kveld. Og stemningen var god når jubelen endelig kunne slippes løs. Foto: Kristin Olsen / NRK

Beinhard finale

I ti uker har utøverne kjempet seg gjennom nye, kjente og krevende øvelser.

Til slutt stod en alpinist og en håndballspiller igjen. Og de hadde den største utfordringen foran seg.

– Dette er den desidert tøffeste finalen vi har hatt på tolv år, konstaterer programleder Dag Erik Pedersen.

Den avgjørende hinderløypa ble en utmattende maraton.

I superfinalen ble Aksel Lund Svindal og Håvard Tvedtens siste krefter testet i flere krevende hindere. Svindal slet lenge med å vikle opp et tau tidlig i løypa. Dermed fikk Håvard Tvedten et forsprang inn mot hinderløypas mest krevende parti. Her skulle ballen rulles frem og tilbake over en blytung sandhaug, noe som kostet krefter. – Det var beinhardt fra der og ut, erkjenner Tvedten. Svindal tok igjen forspranget. I flere omganger måtte finalistene dytte hver sin ball frem og tilbake over haugen. Til slutt treffer Svindal vinnerblinken. Da kunne to slitne finalister synke sammen i ren lettelse.

– Vi heia like mye på hverandre på slutten der. Det var vel så deilig å overvinne løypa som å vinne, sier Svindal til NRK.

Det kan medfinalist Tvedten skrive under på.

– Jeg har litt blackout

– Det var i overkant hardt. Det er perioder i denne konkurransen jeg ikke husker nå, sier håndballspilleren til NRK umiddelbart etter finalen.

På et tidspunkt håpet han Svindal skulle treffe blinken, bare for å slippe å måtte gå flere runder over sandhaugen.

Men duellen forble jevn helt til det siste.

En fornøyd, men sliten vinner poserer for kameraene mens Håvard Tvedten hentet inn krefter. Begge var lettet da sesongens tøffeste konkurranse var unnagjort. Foto: Kristin Olsen / NRK

Tvedten sier han er stolt over å ha gitt den olympiske mesteren en real fight.

– Jeg følte meg som en vinner før vi startet i dag, så å tape for Aksel er ikke noe nederlag egentlig, sier han og legger til:

– Aksel er fantastisk. Han er sterk og har vært god og jevn gjennom hele serien.

Aksel Lund Svindal og Håvard Tvedten jublet begge etter å ha fullført en svært krevende finale i Arendal. Foto: Kristin Olsen / NRK

Treffsikkerheten sviktet

Lenge så det ut som om klatrer Magnus Midtbø skulle kare seg helt til superfinalen.

Men manglende treffsikkerhet kludret det til på en ellers svært sterk jaktstart for bergenseren.

– Jeg hadde forsprang hele veien. Gjorde så godt jeg kunne, men kastingen var dessverre latterlig dårlig, sier Midtbø.

Magnus Midtbø gjorde det sterkt i jaktstarten og skaffet seg et stort forsprang. Han slo også sin egen rekord i øvelsen Jerngrepet. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen / RUBICON TV/NRK

Han innrømmer at tapet var ekstra surt så tett på superfinalen.

Men at verdige finalister stod igjen, er han ikke i tvil om.

– De er dritgode begge to. Jeg hadde ikke klart å velge en favoritt fordi de er så jevne.

Midtbø er den første som bringer klatring inn i Mesternes mester.

Han sier det har vært en ære å representere sporten.

– Jeg håper og tror jeg har representert den bra. Jeg tror også det er veldig positivt for rekrutteringen i Norge. Og det er viktig.

Magnus Midtbø måtte innta tilskuerbenken i superfinalen. Han spådde en jevn duell, og fikk rett i det. Foto: Kristin Olsen / NRK

Sammensveiset gjeng

Årets utøvere har alle beskrevet samholdet i gruppa som det beste med Mesternes mester.

Fredag var de igjen samlet for å heie finalistene frem til seier - og for å feire ti ukers knallhard innsats sammen.

– Man blir skikkelig nære. Jeg håper vi holder kontakten, sier Magnus Midtbø.