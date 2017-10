Vanskjøttede hester i Sirdal

Mattilsynet leter etter nye eiere for de mye omtalte «Mydlandshestene». – Eier har ikke tatt ansvar for dyra sine. De hestene hun ikke har tatt ansvar for vil bli omplassert til kyndige folk, sier avdelingssjef Odd Ivar Berget i Mattilsynet til NTB.