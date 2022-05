– Det er jo veldig morsomt. Jeg har aldri hørt om noen som har opplevd noe lignende før.

Matmor Tine Moseid Espejord må smile når hun snakker om det utrolige funnet i stua hennes.

Der lå det nemlig en hvitflekket glatthai.

– I dag morges da jeg sto opp var haien det første som møtte meg på stuegulvet. Først forsto jeg ikke hva den gjorde der.

Ved en nærmere titt var det ikke tvil om hvem som hadde dratt den våte haien inn.

Tine Moseid Espejord er godt vant med dyreliv fra oppveksten, men har aldri opplevd en hai i stuen før. Foto: Leif Dalen / NRK

– Da jeg så tydelige kloremerker forsto jeg at det var katten vår Bambi som hadde vært på ferde igjen.

Familien bor et steinkast fra en brygge hvor katten Bambi er kjent for å jakte ting fra havet.

– Det har vært sjøstjerner og lignende, men aldri før har vi opplevd å få en hai inn i huset.

Det var Fædrelandsvennen som først skrev om saken.

Minne for livet

– Den må ha kommet gjennom katteluka. Vi har alarm på alle dører, så det kan ikke være noen som har spilt oss et puss heller.

Bambi er ofte på jakt ved brygga, og sikret familiens første haifangst. Foto: Leif Dalen / NRK

Familien ønsker å minnes den uvanlige hendelsen, og har en klar plan for hvordan de skal gjøre det.

– Jeg skal dra til en maurtue på en haug her ute, slik at maurtuen kan rense den og jeg kan beholde skjelettet som et minne. Det er jo litt kult.

Omringet av dyr hele livet

Espejord er vant med dyr fra oppveksten. Faren hennes, Edvard Moseid, var tidligere direktør i Dyreparken.

Barndomshjemmet deres var også karantenestasjon for ulovlige dyr som ble konfiskert på grensen.

Hun beskriver huset i oppveksten som en liten dyrepark.

– Det har vært en spøk i vennegjengen om at dette bare måtte med skje med meg. En dag er det hjelpeløse andunger og i dag var det en hai på stuegulvet.

Haiekspert overrasket

Haiekspert og marinbiolog Fredrik Myhre mener at dette er en unik historie, og det er første gang han hører om en slik hendelse i Norge.

Fredrik Myhre leder organisasjonen Hjelp Havets Haier. Foto: Geir Barstein / WWF Verdens naturfond

– Det hender at man ser videoer som florerer i utenlandske medier om dyr som har fått tak i finurligheter som ligger i vannkanten, men jeg har ikke sett lignende i Norge.

Lederen for havteamet i WWF forteller at hvitflekket glatthai lever ned mot sjøbunnen og spiser mye krepsdyr. De kan bli rundt halvannen meter lange og veie opptil fem kilo.

– Det er en art som sjeldent er registrert i norske farvann, og vi vet lite om haien og hvordan de oppfører seg.

Han sier at haien som havnet på stuegulvet trolig har vært død eller dødende, og drevet inn mot land.