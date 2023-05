Kuttet kontingent og fikk flere medlemmer: – Til inspirasjon for hele Norge

– Dette er et prosjekt vi skal bruke til inspirasjon for hele Norge. Fotballen skal være for alle, sier president i Norges Fotballforbund Lise Klaveness.

Hun viser til fotballklubben Våg i Kristiansand som nylig kuttet treningsavgiften fra 2500 kroner til 50 kroner.

Bakgrunnen for kuttet er at økonomi ikke skal være en hindring for at barn og unge kan være medlemmer i klubben.

Nå opplever klubben at flere sponsorer kommer på banen, samt medlemsvekst.

Klubben som fra før hadde rundt 900 medlemmer, har i løpet av de tre, fire siste ukene fått 50 nye medlemmer. I tillegg er det flere som har tatt kontakt.

Klaveness håper flere norske klubber hiver seg på.

– Avstanden mellom fattig og rik blir større. Vi må starte en bevegelse mot utenforskapet og Våg går foran, sier hun.

Fotballpresident Lise Klaveness mener arbeidet Våg fotballklubb gjør for å motvirke utenforskap er forbilledlig. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Espen Bierud / NRK

Andre klubber tar kontakt

For Våg Fotballklubb utgjør kuttet i treningsavgift og kontingent totalt 1,3 millioner kroner. Dette er penger som må hentes inn via sponsorer og dugnadsarbeid.

Ifølge styreleder Even Øgrey Brandsdal har de allerede fått halvparten av beløpet fra 15 nye sponsorer.

– Jeg tror ikke det har gått én dag uten at noen fra næringslivet, både her i Vågsbygd og andre steder, har ringt for å støtte arbeidet vi gjør. Vi har fått en mye større skare som ønsker å bidra, sier han.

Brandsdal har derfor stor tro på at de vil komme i mål.

Også andre klubber i Norge har tatt kontakt for å høre mer om deres erfaringer.

– Jeg er ganske sikker på at det snart kommer andre som ønsker å gjøre det samme som oss, sier Brandsdal.

Senad Mustafa trener et gutter 14 lag. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Økonomi er en barriere

At økonomi kan hindre barn og unge fra å være med i klubben, bekrefter trener Senad Mustafa.

– Vi har opplevd at spillere har slutta fordi de ikke hadde mulighet til å betale. Det er absolutt et behov for dette, sier han.

Hege Ose er rektor ved Karuss skole i Vågsbygd. Elevene ved skolen sogner til fotballklubben.

Hun heier på det nye prosjektet.

– Vi merker at økonomi er en barriere for deltakelse og vi når heller ikke ut til alle.

Ose sier de fleste foreldre ønsker å klare seg selv og at det derfor kan være litt vanskelig å få fram behovet.

– Vi håper derfor at dette prosjektet kan gjøre det litt mer sømløst. Det gir tilgang på en helt annen måte.

Hege Ose er rektor ved Karuss skole i Kristiansand. Hun håper prosjektet til Våg vil skape diskusjon over hele landet og at flere vil følge etter. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Fotball redder liv

Både store og små sponsorer har meldt seg. En av de private sponsorene er Arild Stokken (85) fra Bygland.

Han ble så glad da han leste om tiltaket at han sporenstreks meldte seg som sponsor.

Hver måned bidrar pensjonisten med 500 kroner til klubbkassa.

– Fotball gleder mange mennesker og Våg er ikke blant de som bare snakker om de fattige barna. De gjør noe konkret, sier Stokken.

Da han var i arbeidslivet reiste han mye rundt i verden. Der så han blant annet gatebarn som hadde glede av fotball.

– De laget filleballer av filler, avispapir og tauknuter. Fotball redder liv.

Stokken oppfordrer andre til å melde seg som sponsor.

– Ta kontakt med Våg og vis hele Norge at der ordner de slik at alle kan delta i fotballen.