Været får konsekvenser – over 9000 var uten strøm i Agder

– Vi har satt gul beredskap i dag tidlig, og har kalt ut ekstra mannskap sier pressekontakt i Glitre Nett, Audun Brekke Sandhaug.

Rundt klokken 17.50 var 9400 strømkunder uten strøm. Ved 18.40 tiden har antallet sunket til rundt 7000.

Han forteller at selskapet kontinuerlig jobber med å fikse feilene som har oppstått rundt om i Agder.

– Fokuset er full og helt på å rette feil, men hvis det blir for farlig for montørene så må vi kanskje vente til vinden har løyet litt.

I Vestfold og Telemark skal over 1700 husstander i Kjerringvik og Ula mistet strømmen.

Kl. 16.30 skal tallet ha sunket til 122 berørte husstander i nærheten av Tjølling kirke, skriver Østlands-Posten.

Slik så strømkartet ut klokken 17.36. Foto: Skjermbilde

Renner inn med saker

På operasjonsvakta hos politiet i Agder forteller operasjonsleder Jon Repstad at de ikke klarer å ta unna alle telefonene på grunn av uværet.

– Det er ikke vond vilje, men det renner på med saker inn til oss.

I sentrum av Kristiansand har flere solcellepanel blåst ned fra taket til Handelens hus i sentrum av Kristiansand. Politiet har stengt av et helt kvartal.

– Det er foreløpig ikke meldt om personskader, men flere biler som har blitt truffet av panelene.

Politiet har ellers fått mange meldinger om båter som slår, og trær som faller over sykkelstier.

En båt holdt på å synke utenfor Hisøy i Arendal i ettermiddag, men ble reddet og tauet i sikkerhet. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Klokka 17.00 ble det meldt om to personer i vannet utenfor Kristiansand rundt 100 meter på utsiden av Sumatraveien i Kristiansand.

Redningsskøyte, Brannbåt og ressurser fra nødetatene ble sendt fra landsiden. Det viste seg at det var to frisvømmere i grov sjø, skriver politiet.

– De svømmer til land og har fått klar beskjed om at dette ikke er dagen for å svømme i grov sjø uten at det er varslet i forkant. Det ble slått alarm og medført stort ressursuttak i en ellers hektisk kveld, skiver Agder-politiet.

Solceller blåste av tak Du trenger javascript for å se video.

Sterk vind

Det er sendt ut oransje farevarsel på svært kraftige vindkast i deler av Agder og indre strøk av Rogaland og Vestland. Varselet varer til sent lørdag ettermiddag.

– Toppene på uværet vil variere. På noen steder vil de komme i kveld eller natt, andre steder i løper av lørdag morgen eller formiddag, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Første vinterver ved Harebakken i Arendal. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK Svartavatnet i Saudafjellene. Foto: Per Inge Fjellheim Skilt fall på grunn av dårleg ver på Møvig i Kristiansand Ved Møvig i Kristiansand. Foto: privat Biletet viser Statens vegvesens webkamera på fv421 ved Haslestad i Arendal. Mange vakna opp til snø fredag 20. oktober.

Uværet stenger vei

Mellom Setesdal og Sirdal blir fylkesvei 450 Brokke-Skuleskard stengt på grunn av været.

– VI stenger først fremst på grunn av sterk vind. Det blir vanskelige kjøreforhold og derfor har vi valgt å stenge, sier seksjonsleder for drift i Agder fylkeskommune, Rolf Ove Lunden.

Uvær i Sør-Norge Du trenger javascript for å se video.

Hold deg inne

Politiet ber folk som ikke må være ute fredag kveld – om å holde seg inne.

– Folk må sikre løse deler rundt seg. Men har du ikke sikra båten enda, så er det for seint nå.

I morgen er det meldt nytt snøvær

Har du ikke bytta til vinterdekk, så har politiet også en oppfordring gjennom helga.

– Om du har sommerdekk bør du la bilen stå.

I ettermiddag og kveld er det kraftige vindkast i Agder. Dette vil vare fram til lørdag kveld.