• Over 9000 mennesker var uten strøm i Agder på grunn av kraftig vind.

• Ekstra mannskap er kalt ut for å rette feil og gjenopprette strømforsyningen.

• I Vestfold og Telemark var over 1700 husstander uten strøm.

• Politiet i Agder har mottatt mange meldinger om skader, inkludert solcellepaneler som har blåst ned og trær som har falt over sykkelstier.

• Det er sendt ut oransje farevarsel på svært kraftige vindkast i deler av Agder og indre strøk av Rogaland og Vestland.

• Politiet ber folk om å holde seg inne og sikre løse deler rundt seg.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.