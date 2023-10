• Kraftig vind på Sørlandet har ført til at over 14.000 mennesker var uten strøm i Agder.

• Uværet har også ført til kansellering av 77 SAS-flyvninger, hovedsakelig til og fra Danmark.

• I sentrum av Kristiansand har flere solcellepanel blåst ned fra taket til Handelens hus, noe som førte til skade på minst seks kjøretøy.

• Politiet har mottatt mange meldinger om båter som slår og trær som faller over sykkelstier.

• To personer ble observert svømmende i grov sjø utenfor Kristiansand, noe som førte til stort ressursuttak fra nødetatene.

• Politiet ber folk om å holde seg inne og sikre løse gjenstander.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.