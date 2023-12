Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Året 2023 var preget av store værkontraster i Norge, med en kald og våt sommer i sør, og en varm sommer i nord.

Januar var spesielt snørik på Østlandet og Sørlandet, noe som førte til vanskelige kjøreforhold, trafikkulykker, stengte veier og strømstans.

I februar ble det registrert mye nedbør i Nord-Norge, inkludert det våteste døgnet noensinne i Nordland.

Ekstremværet Hans i august førte til store nedbørsmengder i Sør-Norge, med over 100 nedbørsrekorder og skader for rundt 1,8 milliarder kroner.

Høsten og desember var kjølig, med oktober og november som de kaldeste månedene målt siden henholdsvis 2009 og 2010. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Nordmenn er kjent for å være svært interessert i været. Enda mer interessert er vi kanskje i å snakke om det.

Og året som har gått har gitt oss noen «snakkiser».

Sommeren ble kald og våt i sør, mens man i nord fikk tidenes sommerferie.

Mange husker kanskje ekstremværet Hans aller best.

Og etter solen snudde og dagene ble kortere, fikk vi kaldere høstmåneder enn normalt.

Her får du et kort sammendrag av hvordan været i 2023 satt sitt preg på de skiftende årstidene.

Desember i Bergen. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK Snø- og haggelbyge i Borge i Lofoten i Mai. Foto: Annie Monsen Påskeværet på Vegglifjell i Rollag kommune i Viken. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK Lillehammer fikk besøk av Nordlys i februar. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK Sommeren på Sørlandet. Her fra en idrettsleir i Arendal i juni. Foto: Leif Dalen / NRK Irene Bühr har fått oppgangen og kjelleren full av vann etter at uværet Hans traff Oslo. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK Rundballer i Ringebu er sikres på grunn av flom i august. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK Bading i Telegrafbukta i Tromsø i juni. Foto: Trygve Grønning / NRK Tyholttårnet i Trondheim foran frostrøyken over fjorden tidlig morgen i november. Foto: Linda Bjørgan / NRK Kajakkpadling i aprilsola i Ålesund. Foto: Tore Ellingseter / NRK

«Alt går litt langsommere her på jorden»

Sør-Norge fikk et kaldt møte med 2023 etter juledvalen.

Korrekturlakken fra himmelen førte til at trafikken ble stående i stampe flere steder i årets første uker.

Et kort tilbakeblikk konkluderer med vanskelige kjøreforhold, trafikkulykker, stengte veier og strømstans i januar.

Og flere ganger oppfordret Statens vegvesen om å la bilen stå.

– Januar var særlig snørik på Østlandet og Sørlandet. Der var det kaldt nok til at mye av nedbøren kom som snø, sier klimaforsker Reidun Gangstø i Meteorologisk institutt.

I februar var det derimot mye nedbør i Nord-Norge.

Den 9. februar registrerte Kvitfossen i Nordland det våteste døgnet som noen gang er registrert i Nord-Norge med 221,9 millimeter.

Med alle vinterdagene talt opp, ble årstiden våtere og mildere enn normalen.

«Frost og snø de måtte fly»

Så kom mars, men det var ikke mye vår i luften.

Temperaturen i den første vårmåneden ble i snitt 2,9 grader under normalen.

På Østlandet ble snøen liggende lenge.

Så ble to fylkesrekorder på kulde satt i løpet av april og mai.

1. april hadde gamle Vestfold fylke -20,5 grader ved Sande i Holmestrand. Og 5. mai målte Bjørnholt i Oslo -6,3 grader. Den gamle rekorden her var fra Tryvannshøgda på -5,8 grader i 1929.

Men kuldegrader til tross – april og mai ble liggende over gjennomsnittet på varme i sør.

Væråret 2023 i tall fra Meteorologisk institutt Ekspander/minimer faktaboks Maksimumstemperatur: Flå i Viken 33,9 grader, 15. juni.

Høyeste snitt-temperatur: Oslo 19,0 grader i juni

Døgnnedbør: 221,9 mm på Kvitfossen i Vågan 9. februar.

Høyeste månedsnedbør: 545,2 millimeter på Gullfjellet (Bergen, Vestland) i september

Minimumstemperatur: Kautokeino (Troms og Finnmark) -38,2 °C, 7. januar

Laveste gjennomsnittlig månedstemperatur: Folldal har foreløpig -17 °C i gjennomsnitt. Ellers kaldest i mars med -15,4 °C på Couvddatmohkki. Klimaendringene fortsetter: Det har blitt ca 1,3 grader varmere i Norge i perioden 1900-2023.

Årsnedbøren har økt med ca 20 % i perioden 1900-2023

Selv om temperaturen og nedbøren svinger fra år til år, og dette året var ganske normalt, så viser tendensen at det stadig blir varmere og våtere også i Norge

Det var sommerfri, sjø og magi

Aller størst ble værkontrastene i sommermånedene.

I nord ble det varmt hele sommeren, noe som brakte med seg tørkeutfordringer for landbruket flere steder.

For landet generelt var juni regnet det 55 prosent mindre enn normalt.

Gradestokken i Sør-Norge var på sitt varmeste i juni. På de aller fleste badestedene på Sørlandet var vanntemperaturen godt over 20 grader.

Sørlendingene måtte derimot tåle en spesielt regntung sommer, selv om juni startet tørr.

– Det var vått både i juli og august. Og det som bidrog aller mest til nedbøren i august var ekstremværet Hans.

«Hans» kom med milliardregning

6. august varsler Meteorologisk institutt om kraftig styrtregn og fare for flom og jordskred i Viken, Innlandet og Trøndelag.

De fire påfølgende dagene kom det mer enn dobbelt så mye nedbør i Sør-Norge enn det som er normalt for hele august.

En oversvømt hage i Mjøndalen som følge av ekstremværet Hans i august. Foto: Juni Hoem / NRK

Ekstremværet Hans bidro til at det ble satt over 100 nedbørsrekorder.

Uværets etterspill ble et av de dyreste i Norge noensinne.

Norsk Naturskadepool har tidligere anslått at kostnadene knyttet til ekstremværet ble på rundt 1,8 milliarder kroner.

Sommermåneden september

I snitt startet den norske høsten med varmere vær en normalt.

Vestland satte fylkesrekord på værstasjonen på Etne med 28,3 grader 8. september.

Det ble også en tangering av norgesrekorden i Sigdal på værstasjonen Nedre Eggedal. Den 10. september ble det målt 28,6 grader. Tidligere den denne temperaturen nådd i Drammen 8. september 2021.

I løpet av de varme dagene ble det satt 44 rekorder for maksimumstemperatur. Snittemperaturen for september lå 1,8 grader over normalen.

Deler av Indre kai ble ødelagt på Strandkaien-siden i Stavanger, etter uværet «Pia». Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Kaldeste høst siden 2010

Resten av høsten og desember ble kjølig. Både oktober og november var de kaldeste målt siden henholdsvis 2009 og 2010,

Kulden fra november fortsatte inn i desember og det ble langvarig kulde mange steder.

Første uka i desember ble det flere steder satt rekord for laveste middeltemperatur, for eksempel på Værnes.

Like før jul fikk vestkysten i sør og en del av Agder et møte med henne danskene kalte Pia.