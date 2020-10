Væpnet aksjon i Kristiansand - person pågrepet

– Melding om person som truer med kniv i bygning. Politiet har væpnet seg og er på stedet, opplyser operasjonssentralen i Agder-politiet.

De fikk melding om knivtruslene klokka 13.21.

Operasjonsleder i Agder politidistrikt, Lars Hyberg, opplyser at de for kort tid siden fikk melding om at en person med kniv oppholdt seg i en 11 etasjers blokk i Kristian IVs gate i Kristiansand sentrum.

Politiet gjør undersøkelser på en balkong høyt oppe i blokka som har 11 etasjer. Foto: Anders Mjaaland / NRK

– Vedkommende som ringte oss hadde møtt på denne personen inne i bygget. Han skal ha oppført seg aggressivt og truende, sier Hyberg.

Rett før klokka 14.30 opplyser Hyberg til NRK at denne personen er pågrepet.

Ingen personer skal være skadet.

– Den antatte gjerningspersonen er pågrepet og tatt med til politistasjonen. Han vil bli avhørt etterhvert når vi får litt mer oversikt over hendelsesforløpet, sier Hyberg.

Foto: Anders Mjaaland / NRK

Beboere i blokka ble bedt av politiet om å forlate leilighetene sine mens de lette etter personen med kniv.

Det er tre politibiler og en ambulanse på stedet.