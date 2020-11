Ingen er foreløpig pågrepet etter hendelsen.

– Det kan fremstå som et ran av en person på et privat sted. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å gå ut med flere opplysninger i saken foreløpig, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til NRK.

– Vi var bevæpnede på bakgrunn av tipsene som kom inn. Men det var aldri fare for en tredjeperson, sier Hyberg.

Det er foreløpig ikke klart hva som har skjedd.

– Det er tidlig i etterforskningen, og det gjenstår mye taktisk etterforskning i form av avhør og teknisk etterforskning før vi kan danne oss et godt bilde av hva som har skjedd, sier han.

– Må ha vært en tøff opplevelse

Politiet kjenner ikke til at noen personer skal ha kommet til fysisk til skade i hendelsen.

– Men at det var en tøff opplevelse for de involverte er det ikke noe tvil om, sier Hyberg

Politiet vil ikke si når de fikk melding om hendelsen, og på hvilken måte de fikk meldingen.

Men på grunnlag at det de fikk melding om bevæpnet politiet seg og rykket ut til bydelen som ligger nord for Kristiansand sentrum.

Politiet driver etterforskning på Mosby i Kristiansand etter meldinger om ran i natt. Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Politiet sier de ikke kjenner til at denne saken har noen forbindelse til den store politiaksjonen 10. november der blant annet beredskapstroppen deltok i et oppdrag. Da skal en person ha blitt tatt med i en bil mot sin vilje, og fem personer ble siden siktet for frihetsberøvelse.