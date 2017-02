Vådeskudd i politigarasjen

En tjenesteperson i politiet avfyrte ved et uhell et tjenestevåpen i garasjen på Kristiansand politistasjon i forbindelse med at personen skulle fjerne sitt våpen fra politibilen. Ingen skader oppstod, melder politiet. Tjenestepersonen er inntil videre fratatt sin våpengodkjenning.