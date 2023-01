Uvêr og meir snø i vente: Stengde vegar både i Sør- og Nord-Noreg fredag

– Det er viktig å avpasse farta etter forholda og køyre forsiktig og legge inn ekstra tid, seier trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Sør, Kristin Våsjø.

Meteorologisk institutt oppdaterte torsdag farevarselet om snø frå gult til oransje farenivå i Agder og deler av Vestfold og Telemark.

Fredag morgon er dei fleste fjellovergangar stengde og det er krevjande køyreforhold på vegar fleire stader i landet.

På E6 over Mjøsbrua i Ringsaker er vegen stengt i begge retningar.

Trøbbel på vegane

Fleire stader har vegane vore stengde i periodar på grunn av ulykker, og mens det har gått føre seg berging av vogntog som har fått problem.

– Det er snøvêr stort sett i Vestfold og Telemark. Det er snø på vegen, også på hovudvegane, seier Våsjø.

Det har skjedd fleire samanstøyt mellom bilar på E6 over Mjøsbrua i Innlandet etter at ein lastebil mista eit hjul i sørgåande køyrefelt fredag morgon.

Mjøsbrua er nå heilt stengt i begge retningar. Alternativ rute via F213 Lillehammer.

Det er kø på Mjøsbrua i morgontimane fredag etter at fleire biler skal ha støtt saman. Foto: Statens vegvesen

Like før klokka 6.00 har det vore ei ulykke på E18 ved Porsgrunn, mellom ein brøytebil, lastebil og personbil.

Politiet kan melde om lange køar i nordgåande retning.

Dei som skal køyre mellom Porsgrunn og Larvik må rekne med forseinkingar, ifølge Vegtrafikksentralen.

Trafikken stod stille på E18 ved Porsgrunn etter eit samanstøyt mellom ein brøytebil, personbil og vogntog klokka 6.00 i dag tidleg. Foto: Ina Marie Sigurdsen

Fleire fjellovergangar kan stenge

E16 over Filefjell er den einaste av dei store fjellovergangane i Sør-Noreg som er open som normalt. Mellom Austlandet og Trøndelag er Riksveg 3 over Kvikne open. Riksveg 15 over Strynfjellet er også open.

Vegvesenet varslar at det er fare for at fleire vegar kan bli stengde på kort varsel.

– Det er ingen prognosar frå fjellet, men vêret styrer. Så om vêret tillater det vil ein halde kolonnekøyring, seier Våsjø.

Stengde veger og veger med kollonekjøyring: Ekspandér faktaboks Stengde veger og veger med kollonekjøyring: E6 er stengd over Dovrefjell på grunn av uvêret, fram til kl. 7.

Planlagt kolonnekjøring på E39 Romarheimsdalen mellom Førde og Bergen.

E134 Haukelifjell er stengt mellom Haukelitunnellen og Liamyrene. På strekningen E134 Seljestad–Håra kan det bli kolonnekøyring på kort varsel.

Rv. 7 over Hardangervidda er stengt for personbilar. Det er kolonnekøyring for lastebilar over 7,5 tonn.

Rv. 9 Hovden – Kollonekjøyring på grunn av uvêr.

Rv. 13 over Vikafjellet er stengt. Ny vurdering kl. 12.

Fjellovergangen på Rv. 52 ved Hemsedal er stengt på grunn av dårlege køyreforhold.

Stengt også på Fv. 50 Hol–Aurland.

På Fv. 52 over Hemsedalsfjellet er det kolonnekøyring fram til kl. 10.

Fv. 27 Venabygdsfjellet er stengt.

Fv. 450 Hunnedalsvegen er stengt.

Fv. 5410 Nesheimsfjellet i Vaksdal er stengt.

I Finnmark er det kolonnekøyring over Fv. 891 Båtsfjordfjellet, Fv. 890 Kongsfjordfjellet og Fv. 98 Ifjordfjellet.

Det er og kolonnekøyring på E69 Skarsvåg–Nordkapp og på Fv. 888 Bekkarfjord–Hopseidet.

På E6 over Saltfjellet åtvarar Vegvesenet om mykje rein på og langs vegen.

Full oversikt over stengde vegar finn du på vegvesen.no.

Meir snø i vente – og regn

Fredag er det venta opp mot 40 centimeter nysnø på Agder og i delar av Telemark og Vestfold.

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for Agder og deler av Vestfold og Telemark. Politiet og Statens vegvesen åtvarar om vanskelege køyreforhold og ber bilistane ta det roleg.

På E18 frå Tvedestrand og austover er det kvitt på vegen.

Her er brøytebilen i gong på E18 ved Brokelandsheia i Agder. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Farevarselet gjeld fram til fredag kveld.

Laurdag kjem mildvêret med regn. Det fører til endå større problem på vegane.

Delar av Aust- og Vestlandet har gult farevarsel.

Det kjem mykje snø både på Sørlandet, Austlandet og Vestlandet fredag. Illustrasjon: Meteorologisk institutt

Trøbbel på toglinja

På Bergensbanen er straumproblema som oppstod torsdag kveld, løyste.

Då førte eit straumbrot til at toga stod på begge sider mellom Finse og Myrdal etter at eit godstog reiv ned ei køyreleidning ved Myrdal stasjon.

Fredag morgon har det dukka opp nye problem på toglinja. Vy melder at Voss er stengt for togtrafikk på grunn av vanskelege vêrforhold.

Ifølgje Bane Nor er grunnen mykje snø og is i sporvekslar. Vy skriv på sine nettsider at passasjerar må rekna med forseinkingar og innstillingar.

Dei veit ikkje kor lang tid det vil ta før toga køyrer som normalt att.