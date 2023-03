– Vi har selvsagt alt vi har av mannskap ute, men med slike mengder og trafikk på veiene vil det ta tid å rydde. Det sier Rudi Malmo i Statens vegvesen.

Det blir et krevende døgn på veiene i Agder og Vestfold og Telemark fra i ettermiddag til i morgen fredag, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Vi frykter at det blir vanskelige kjøreforhold og dårlig framkommelighet på hovedveiene, sier Nils Karbø, leder av trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.

Det snør godt ved Kvinesheia langs E39 i retning Flekkefjord. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

– La bilen stå

– Vi oppfordrer trafikantene i Agder om å komme seg tidlig hjem i ettermiddag og la bilen stå i kveld, sier Rudi Malmo i Statens vegvesen.

For Vestfold og Telemark kommer det krevende været noe senere. Det blir først i kveld og i natt at nedbøren kommer for fullt.

– Været kommer først til Agder i ettermiddag, og til Vestfold og Telemark nærmere kvelden, sier Håkon Mjelstad, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt.

Store mengder snø vil gi utfordringer for de som ferdes på veiene.

Når det gjelder Vestfold og Telemar er oppfordringen fra Rudi Malmo i Vegvesenet klar:

– La bilen stå og bli hjemme i kveld og ta hjemmekontor i morgen, hvis du kan.

Snøen har begynt å legge seg på riksvei 4 ved Nittedal i Viken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Uhell i trafikken

I Agder har det vært flere trafikkuhell på veien i ettermiddag.

I Birkenes har en bil kjørt av veien. Politiet opplyser at det er snø i veibanen og glatt på stedet.

I Farsund har et vogntog problemer på Gjervollstadveien, og må legge på kjettinger for å komme seg videre.

På E39 i Kvinesdal har også flere vogntog fått problemer.

Det er ventet mye nedbør. På de våteste stedene i vest kan det komme oppimot 70–80 mm nedbør.

– Det vil nok bli et problematisk værdøgn med mye nedbør i ymse former. Vinden vil også ha kuling styrke så det blir ganske ufyselig, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

Snøen har begynt å legge seg på E39 vest for Flekkefjord. Foto: Statens vegvesen

Venter strømbrudd

– Vi forventer at det kan bli strømbrudd utover kvelden på grunn av den tunge snøen som er ventet, som vil legge seg på strømlinjer og skape utfordringer, sier Petter Tollefsen.

Han er operativ beredskapsleder hos Glitre Nett.

– Vi har folk som er klare til å rykke ut hvis det blir nødvendig, sier Tollefsen.

Kan bli stengte veier

Statens vegvesen legger ut meldinger og oppdateringer fortløpende på sin nettside gjennom hele dagen. I tillegg legges meldingene ut i Vegvesenets trafikkapp.

– Sjekk trafikkmeldingene for området du skal ferdes i før du legger ut på tur. Og vær forberedt på at det kan bli vanskelige kjøreforhold og stengte veier, sier Karbø.

Slik er situasjonen på veiene nå:

Rv 7 Hardangervidda: Stengt for alle kjøretøy. Ny vurdering fredag morgen.

Rv 13 Vikafjell: Stengt, ny vurdering fredag klokka 10.

Fv 50 Aurland – Hol: Stengt.

E6 Dovrefjell: Ventet uvær og snøfokk fra klokka 19. Kan bli stengt på kort varsel.

Fv 63 Sunnmøre: Veien er stengt etter at det har gått et snøskred mellom Eidsdal og Geiranger, sør for Eidsvatnet. Det er fare for nye skred her.

Fv 450 Hunnedalsvegen mellom Gravassryggen bom og Øvstabø bom i Rogaland: Stengt på grunn av uvær.

E 134 Haukelifjell: Kolonne, også kolonne på Rv 9 mellom Hovden og Haukeli.

Fv 53 Tyin-Årdal: Fare for stengt, nattestengt fra klokka 22.

Statens vegvesen ber bilister følge med på vær- og føremeldinger. Slik er det på E 134 på Haukelifjell torsdag formiddag. Foto: Statens vegvesen

Torsdag formiddag var også E39 stengt ved Iddelandsvatnet i Lyngdal på grunn av bilberging.

Snøskred i Volda

Den sterke vinden på Sunnmøre gir økt fare for snøskred i utsatte områder. Dette kan føre til stengte veier.

Ved 13.30-tiden kom meldingen om at det har gått et snøskred på fjellet Røyrhusnibba i Volda kommune, melder politiet i Møre og Romsdal. Et redningshelikopter fra Florø er på stedet og undersøker området.

– I tillegg er luftambulansen fra Dombås fremme. Ellers er ressurser fra skredgruppa på vei inn, sier Andreas Bull i Hovedredningssentralen Sør-Norge.

For Vestlandet og store deler av Rogaland er det også gult farevarsel for nedbør. Her ventes 10–15 centimeter torsdag ettermiddag og kveld.

For indre strøk av Vestland og Rogaland vil det være kombinasjonen av vind, sludd og snø som skaper vanskelige kjøreforhold.

Uværet som er meldt på Sørlandet og Vestlandet torsdag ettermiddag, kan skape trøbbel i trafikken. – Sjekk trafikkmeldinger før du legger ut på tur, råder Nils Karbø i Vegvesenet. Foto: Statens vegvesen

– Fjelloverganger og skredutsatte strekninger kan bli stengt på kort varsel, ifølge Vegvesenet.

Gult varsel flere steder

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for nedbør i Vestfold, Viken og Oslo.

Der ventes det mellom 10 og 25 centimeter nedbør fra torsdag kveld.

– Ute ved kysten vil nedbøren komme som regn og sludd i perioder. Nedbøren vil avta fredag kveld, sier vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen.