– Det er flere barn som har status som fornærmet i saken, herunder barn som siktede har kommet i kontakt med som idrettsleder.

Det sier påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Ingrid Thorsen i Agder politidistrikt.

Mannen ble pågrepet fredag 16. august, siktet for befatning med seksualiserte fremstillinger av flere barn.

Siktelsen er nå utvidet til også å gjelde gjentatte fysiske seksuelle overgrep mot barn under 14 år.

Hvor mange barn som er fornærmet samlet eller enkeltvis i siktelsen ønsker politiet ikke å si noe mer om nå.

Ingrid Thorsen er politiadvokat i Agder politidistrikt. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Har samtykket til fengsling

I dag begjærte politiet at mannen varetektsfengslet i ytterligere åtte uker med brev- og besøksforbud og medieforbud, hvorav 4 uker i full isolasjon.

– Vi er i en god prosess med avhør av den siktede, sier Thorsen.

Mannens forsvarer, Bjørge Usterud Tveito, skriver i en SMS til Fædrelandsvennen at siktede langt på vei har erkjent de forholdene som siktelsen omfatter. Siktede har samtykket til fengslingsforlengelse.

Han bekrefter det samme til NRK.

Håper alle blir godt ivaretatt

– Jeg håper alle parter i denne vonde saken blir godt ivaretatt, og at vi evner å slå ring om hverandre. Lyngdal kommune følger opp og hjelper der vi kan, sier ordfører Unni Nilsen Husøy i en pressemelding.

Kommunen har egne kontaktpersoner som tar imot henvendelser om noen trenger noen å snakke med.

Holdt informasjonsmøte for foreldre

Onsdag ettermiddag holdt politiet et informasjonsmøte. Med var foresatte til barn i idrettsklubben som har deltatt på aktiviteter knyttet til den siktede.

Politiet mener det var viktig at foresatte fikk informasjon om den utvidede siktelsen først.

– Vi har stor forståelse for at dette er en krevende sak for mange, sier Thorsen.

Politiet anmoder personer som mener de kan sitte på informasjon i saken, om å ta kontakt med dem.

Politiet vil på nåværende tidspunkt ikke gå inn på detaljer i saken.

– Etterforskningen gjelder en alvorlig siktelse som i tillegg til siktede, berører flere barn og deres foresatte. Det er viktig at dette arbeidet gjøres på en måte som ivaretar hensynet til sakens opplysning og alle involverte parter, sier Thorsen.