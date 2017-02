Utfordrende jaktstart i dag

Det blir ingen lett jaktstart for Marte Olsbu fra Froland i VM i skiskyting. Olsbu starter i dag over to minutter etter Gabriela Koukalová som vant sprinten fredag. Norges så langt eneste VM-sølvmedalje i jaktstart tok Linda Grubben fra Sirdal i 2007.