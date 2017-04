Ut på tur: – Hvis du bare sitter inne, kan det gå deg ille i livet

Den skal tidlig krøkes ... Foto: Håkon Eliassen / NRK

Den skal som kjent tidlig krøkes ... Mateus Mykland er bare tre år, men vant til utfordringer i fjellheimen.

– Det er gøy å gå på slalåm, og så er det gøy å gå på langrenn.

Han får god hjelp fra pappa, Kjell Mykland, som rigger seg for påsketur med de tre barna sine på Hovden i Setesdal.

Kjell Mykland vil gi gode turopplevelser videre til barna. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Jeg er heldig som hadde foreldre som tok meg med på skitur da jeg var liten. Jeg ser verdien og gleden jeg har hatt av det, og har lyst til å gi det videre til egne barn.

– Hva er målet for turen?

– Mer enn 200 meter. Og et smil hele veien. Da er vi fornøyd.

– Ventelister for å bli med

– Vi opplever en voldsom pågang av barnefamilier, sier Lise Hellstrand Aarli i Turistforeningen. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Å legge til rette for ferdsel i naturen, er medarbeiderne i Den Norske Turistforenings mål og visjon. Nå opplever de en stor pågang av barnefamilier som vil være medlem. Økningen på ett år er nesten 70 prosent.

– Mange familier og barn har lyst til å gå på tur, sier turleder i Aust-Agder Turistforening, Lise Hellstrand Aarli.

– Turene våre blir fulltegnet i løpet av en time. Når det er påmelding, har vi lange ventelister. 2–300 deltakere blir med på nærturene. Det virker som det er blitt litt trendy å gå på tur.

Familien Mykland på tur på Hovden i Setesdal. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Sjokolade hører med

I en snøskavl slitter en gjeng og raster.

Sjokolade hører med Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Jeg liker å sitte ned og spise sjokolade og sånn, sier Maja Norvik.

– Som du hører, er sjokolade en viktig del av turen, sier mamma Marte Norvik.

Det er lett å være ute når sola skinner. Men trenden Turistforeningen opplever, gjelder også i dårlig vær.

– Det kan jo være at foreldrene tenker at nå er det litt stopp med TV-spill og at barn får lov å være barn igjen, sier Aarli.

Og noen barn vet hvordan man skal få sagt det. Sindre Birkeland Juhlin har sin klare oppfatning:

– Hvis du vare sitter inne og spiller, kan du bli hekta. Og da får du ikke venner heller. Det kommer ikke til å gå bra for deg i livet!