UP med flere kontroller

Utrykningspolitiet har hatt flere kontroller i dag. I Mandal ble det gitt en anmeldelse og 22 forenklede forelegg for mobilbruk, og et gebyr for beltebruk. Ved Rykene i Arendal ble det gitt ut syv forenklede forelegg for fart og et beslag av førerkort.