Unngår tannlegen på grunn av dårlig økonomi: – Hører ikke til i et velferdssamfunn

– Mange mennesker tør ikke åpne munnen, for der vises klasseskillet og hvor dårlig råd de har, sier helsepolitisk talsperson for SV, Marian Hussein.

– Det hører ikke til i et velferdssamfunn, fortsetter hun.

NRK fortalte nylig om Leslie Medhurst som fikk uventet hjelp etter at han ikke hadde vært hos tannlegen på 30 år.

Tannlegekjeden som hjalp Leslie har i etterkant av saken fått mange henvendelser fra mennesker i samme situasjon.

Da kom det også frem at flere aktører i Frivillighets-Norge melder at økende priser har gjort at flere har fått trøbbel med å betale tannlege.

Tannhelsesjefen i Agder mener dagens lovverk kan være utdatert.

– Vi ser at det er grupper i samfunnet som nok trenger våre tjenester, men som vi ikke kan gi tjenester til ut fra lovverket, sier Svein Resset.

Han er virksomhetsleder for tannhelsetjenesten i Agder fylkeskommune.

Den offentlige tannhelsetjenesten gir i dag gratis hjelp til noen prioriterte grupper:

Barn og unge under 18 år

Psykisk utviklingshemmede

Personer med kommunale hjemmetjenester og institusjonstjenester

Andre fylkeskommunen har bestemt å prioritere

I tillegg gis det rabatter til tannlege for dem mellom 19 og 26 år.

Hvor ofte går du til tannlegen? En gang i året eller oftere Hvert andre år Hvert femte år Sjeldnere Vis resultat

Lovverket tar ikke hensyn til personlig økonomi

– Våre tjenester er ikke knyttet opp mot hva slags økonomi den enkelte har, forklarer Resset.

Hvem som får gratis hjelp er forankret i Lov om tannhelsetjenester fra 80-tallet.

– Det har skjedd veldig mye i samfunnet siden den gang, sier Resset.

Basert på dette mener han sentrale myndigheter bør se nærmere på lovverket og evaluere det.

I fjor satt regjeringen ned et tannhelseutvalg som skal gjennomgå tannhelsetjenesten. Det skjedde etter press fra SV.

Utvalget skal blant annet utarbeide og vurdere forslag som kan sikre at tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjenester, skriver regjeringen.

– Vi ser jo at tannhelseloven prioriterer en del sykdomsgrupper, men ikke den økonomiske situasjonen. Dette blir en av utfordringene for utvalget, sier leder Evy-Anni Evensen.

Virksomhetsleder for tannhelsetjenesten i Agder fylkeskommune, Svein Resset, mener det kan være fornuftig å revidere lovverket. Foto: EIRIK DAMSGAARD / NRK

– Kan koste mellom 10 og 12 milliarder

– Målet vårt er at det ikke skal være dyrere å gå til tannlegen enn det er å gå til annen helsetjeneste, sier helsepolitisk talsperson for SV, Marian Hussein.

De ønsker en tannhelsereform som likestiller nødvendig tannbehandling med andre helsetjenester.

På sikt vil de at ingen skal betale mer enn tilsvarende egenandel i helsevesenet for tannhelsetjenester.

– Det å få til en tannhelsereform er en av SV sine viktigste velferdsreformer fra opposisjon denne perioden, sier helsepolitisk talsperson for SV, Marian Hussein. Foto: Tom Balgaard/NRK / NRK

– De rødgrønne partiene har i alle år lovet gratis tannhelse til alle uten å klare det, sier Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant for Høyre i helse- og omsorgskomiteen.

Han mener et slikt forslag vil koste for mye.

– Hadde det vært så enkelt at man kunne si ja til alt og dekke alt hadde vi selvfølgelig gjort det, men det blir et prioriteringsspørsmål, sier han.

Ifølge Svardal Bøe vil gratis tannhelse til alle kostet opp mot 10–12 milliarder kroner.

– Det blir feil å bruke så mye penger når 80 prosent av befolkningen har god tannhelse, mener han.

De ønsker heller å styrke støtteordningene for dem med størst behov.

NRK forklarer Hva mener de ulike partiene om tannhelse? Bla videre Rødt Rødt ønsker på lang sikt at tannhelse skal være gratis for alle og innføre offentlig finansiering og drift av tannhelsetjenester. Sosialistisk Venstreparti SV ønsker at nødvendig tannbehandling blir likestilt med andre helsetjenester, og innføre refusjonsordninger, regulerte priser og utvikling av offentlig tannhelse. På sikt ønsker de at ingen skal betale mer enn tilsvarende egenandel i helsevesenet for tannhelsetjenester. Arbeiderpartiet Ap vil gradvis utvide den offentlige tannhelsetjenesten, og prioritere unge voksne og grupper som ikke har mulighet til å få gjennomført nødvendig tannhelsebehandling. De vil styrke støtteordningene til de med dårligst råd og de med sykdommer som gir dårlig tannhelse, og gjennomgå refusjonsordningene på tannhelsefeltet. Senterpartiet SP vil at tannlegebehandling skal inn i egenandelsordningen i folketrygden, og videreføre fylkeskommunenes ansvar for tannhelsetjenesten. Miljøpartiet De Grønne MDG vil gii flere grupper billigere tannhelsetjenester, for på sikt å gjøre tannlegebehandling til en gratis og universell velferdsordning. Kristelig Folkeparti KrF ønsker å legge til rette for godt samarbeid mellom privat og offentlig tannhelsetjeneste. De vil også at skjermingstjenestene for personer med svak økonomi og dårlig tannhelse utvides gradvis. Venstre Venstre vil gi støtte til nødvendig behandling og at mennesker med sårbar økonomi skal få støtte til tannbehandling. Høyre Høyre vil prioritere de som trenger det mest, i stedet for å gi gratis tannhelse til alle. De vil videreføre ordningene som gjør at eldre på institusjon, psykisk utviklingshemmede og rusmisbrukere i LAR-behandling fortsatt får dekket tannhelsebehandling. Fremskrittspartiet FrP vil likebehandle tannhelse og øvrige helseutfordringer økonomisk. De ønsker å bedre refusjonsordningene for sykdomsrelatert tannbehandling og vurdere å utvide rettighetene til tannbehandling for pensjonister med dårlig økonomi. Informasjonen er hentet fra partienes egne nettsider og partiprogram. Forrige kort Neste kort

Mener tennene bør behandles som en del av kroppen

– Det er ikke noen naturlov som sier at tennene ikke skal behandles som en del av kroppen, sier stortingsrepresentant for Rødt, Seher Aydar.

De ønsker som SV en tannhelsereform som likestiller tannhelse med resten av helsetjenestene.

– Det skal ikke være opp til tannleger eller Frelsesarmeen om folk får dekket helsebehovet sitt, sier Aydar.

Også Fremskrittspartiet mener dagens system kan forbedres.

– Vi mener som parti at tenner er en del av kroppen og at vi må få en annen måte å håndtere dette på, sier stortingsrepresentant for Agder Frp, Marius Nilsen.

Han sier det er en omfattende og kostbar reform som må til.

– Til å begynne med mener vi at sårbare grupper bør få mer støtte og det bør være bedre refusjonsordninger på enkelte tannbehandlinger. Det er spesielt eldre og andre som har utfordringer vi må treffe med disse tiltakene, sier Nilsen.

Hvordan synes du tannhelsetjenesten fungerer i dag?